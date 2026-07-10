Una hembra gestante de Rubia Galega alcanza los 5.550 euros en la subasta de Mabegondo

La Rubia Galega volvió a demostrar su tirón entre los ganaderos. La tercera subasta pública organizada en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, en Abegondo, cerró con todos los animales adjudicados, una recaudación superior a los 146.000 euros y una puja máxima de 5.550 euros por una hembra gestante.

En total se vendieron 44 ejemplares destinados a la reproducción y a la mejora de la rentabilidad de las granjas. Los animales fueron adquiridos por 19 explotaciones ganaderas, mientras que otras 28 también se habían inscrito para participar en el proceso.

La elevada demanda llevó el importe final hasta los 146.150 euros, un 55% por encima del precio de salida. Los fondos obtenidos se destinarán a continuar impulsando las líneas de investigación genética de esta raza autóctona en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, conocido como CIAM.

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, destacó durante la jornada que los resultados reflejan el interés del sector por los animales procedentes del programa público de selección y mejora genética de la Rubia Galega.

A su juicio, la subasta muestra cómo la investigación desarrollada por la Administración puede transformarse en oportunidades concretas para las explotaciones, tanto en términos de competitividad como de rentabilidad.

Animales seleccionados para mejorar las explotaciones

Los ejemplares subastados proceden del programa de mejora genética de la raza que desarrolla la Consellería do Medio Rural. Se trata de animales seleccionados por su alto valor genético y por características que pueden contribuir a mejorar la calidad y la productividad de las explotaciones.

Una de las principales líneas de trabajo se centra en recuperar las aptitudes maternales de la Rubia Galega. También se busca conservar su variabilidad genética, preservar la pureza de la raza y mejorar sus prestaciones productivas.

La puja más elevada correspondió a una hembra gestante, adjudicada por 5.550 euros. Este precio confirma el valor que los ganaderos conceden a los animales procedentes de los programas de selección del CIAM.

El centro de Mabegondo cuenta con uno de los rebaños de Rubia Galega más importantes de Galicia, integrado dentro del programa oficial de mejora de la raza. Esta cabaña permite desarrollar estudios y obtener material genético que posteriormente llega a las explotaciones mediante iniciativas como la subasta pública.

La venta de los 44 animales consolida así un modelo de transferencia directa entre la investigación y el sector ganadero. Los avances logrados en el centro no quedan limitados al ámbito científico, sino que llegan a las granjas en forma de ejemplares seleccionados para reproducción.

Medio Rural considera que este tipo de actuaciones contribuye además a la conservación de las razas autóctonas, a la sostenibilidad de las explotaciones y al refuerzo de un sector clave para el rural gallego.

Con la tercera edición de la subasta, el CIAM afianza una iniciativa que combina investigación genética, conservación y mejora económica. El interés mostrado por las 47 explotaciones inscritas y la venta de todos los lotes evidencian que la Rubia Galega continúa siendo uno de los principales activos de la ganadería gallega.