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El magnate francés Xavier Niel compra a Emiratos el 16% de Vodafone por 5.200 millones y se coloca como mayor accionista

El dueño de la operadora gala Iliad y del grupo Millicom amplía su poder en el sector de las telecos y descarta lanzar una oferta para tomar el control total del grupo británico

Una tienda de Vodafone en Londres.

Una tienda de Vodafone en Londres. / EFE

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D. P. P.

MADRID

Movimiento corporativo de calado en la industria de las telecomunicaciones, con cambio del socio de referencia en uno de los gigantes del sector. El grupo Emirates Telecommunications (e& Group), controlado por el fondo soberano de Emiratos Árabes, ha pactado la venta del 16,21% del Grupo Vodafone por 5.950 millones de dólares (unos 5.200 millones de euros). El comprador, que se convierte en el mayor accionista de Vodafone, es el magnate francés Xavier Niel, dueño de un emporio creciente del sector de las telecomunicaciones, en el que se integran la teleco francesa Iliad o el grupo panamericano Millicom.

Niel ejecutará la operación a través de la sociedad instrumental Vega, que controlará el 16,2% del capital y el 17,13% de los derechos políticos de votos de la corporación británica. El acuerdo se realizará a un precio de 112,5 peniques por acción (incluyendo el pago de 110,5 peniques en efectivo por parte del comprador y el cobro del dividendo final del ejercicio fiscal 2026 de Vodafone, que asciende 2,02 peniques por acción y que se abonará el próximo 30 de julio). e& Group venderá las acciones simultáneamente mediante operaciones en bloque fuera del mercado a tres entidades financieras que las mantendrán hasta que Vega cumpla con los requisitos regulatorios, según ha explicado en un comunicado la operadora emiratí, que confirmaba los términos del acuerdo adelantados por Reuters.

La teleco con sede en Abu Dabi ha subrayado que la operación le permitirá avanzar en sus prioridades estratégicas, haciendo caja para centrarse en sus negocios principales. Tras la confirmación del acuerdo, Vodafone Group ha anunciado la rescisión del acuerdo de colaboración que mantenía desde hace tres años con e& y ha confirmado la dimisión del miembro de su consejo de administración en representación de la teleco emiratí.

A falta de las autorizaciones regulatorias preceptivas, la sociedad controlada por Xavier Niel ha anticipado que espera la formalización de la compraventa se produzca "antes de fin de año" y ha adelantado que abrirá contados con el Gobierno británico en relación con la inversión propuesta, expresando su disposición a “colaborar de forma constructiva”.

Vega, el vehículo inversor de Xavier Niel para esta operación, ha confirmado a la Bolsa de Londres que la inversión en Vodafone, "se concibe como una participación minoritaria estratégica a largo plazo". La compañía ha confirmado que "no tiene intención de presentar una oferta por la totalidad del capital social de Vodafone". De conformidad con la normativa británica, la firma se reserva el derecho de dejar sin efecto las restricciones contempladas en la regla en caso de acuerdo del consejo de administración de Vodafone; si un tercero anunciase su firme intención de presentar una oferta por Vodafone; o si se produce un cambio sustancial de circunstancias .

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Las inversiones y negocios de telecomunicaciones del grupo familiar Xavier Niel abarcan 26 países de Europa y Latinoamérica, con 139 millones de suscriptores, 45.000 empleados e ingresos anuales de 24.000 millones de euros. Entre los activos del grupo se incluyen la teleco francesa Iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 y también Millicom, el grupo que ha comprado una parte sustancial de las filiales que Telefónica ha vendido en Lationamérica.

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Fuente: El Periódico

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