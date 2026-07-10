La Xunta aprobará este año su primera estrategia de innovación empresarial, dotada con más de 400 millones

La Xunta aprobará antes de que termine 2026 la primera Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia, un plan que movilizará más de 400 millones de euros para acelerar la llegada de la investigación, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al tejido productivo.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzó la medida este viernes durante la clausura del II Foro de Innovación y Emprendimiento organizado por APD. El objetivo, explicó, es que la inversión en investigación se traduzca en empresas más fuertes, nuevos proyectos industriales y actividad económica estable.

La estrategia pretende conectar de forma más directa el ecosistema gallego de innovación con la industria. La Xunta quiere que la investigación y el desarrollo tecnológico no se queden únicamente en universidades, centros científicos o empresas emergentes, sino que lleguen a las compañías y transformen sus procesos.

Lorenzana, en la cita de este viernes en Santiago / Xoán Álvarez

“Queremos que la I+G+i transforme realmente la empresa gallega y que dé como resultado nuevos proyectos que permanezcan en el tiempo”, señaló Lorenzana.

El plan estará vinculado a la marca I+G+i, con la que el Gobierno gallego agrupa sus políticas de investigación, desarrollo e innovación.

La estrategia tendrá un triple objetivo: ayudar a crecer y fortalecerse a las empresas que ya operan en Galicia, atraer compañías de fuera y facilitar que los proyectos nacidos en la comunidad puedan convertirse en grandes empresas.

Inteligencia artificial para que las empresas ganen tamaño

Uno de los principales retos identificados por la Xunta es la pequeña dimensión de buena parte del tejido empresarial gallego.

Lorenzana defendió que las compañías necesitan incorporar herramientas innovadoras para ganar competitividad y crecer. Entre ellas citó la inteligencia artificial, las tecnologías avanzadas y una transferencia de conocimiento más rápida entre centros de investigación, universidades, empresas y startups.

“Tenemos claro que la empresa en Galicia tiene que ganar tamaño y necesita todas las herramientas innovadoras posibles”, afirmó la conselleira.

La nueva estrategia también buscará que las empresas emergentes encuentren más oportunidades para colaborar con la industria gallega. Esa relación permitiría a las startups probar sus soluciones en entornos reales y a las compañías tradicionales incorporar nuevas tecnologías sin tener que desarrollarlas desde cero.

La Xunta considera que el éxito de un ecosistema innovador no debe medirse solo por el número de empresas que crea, sino también por su capacidad para transformar sectores ya consolidados, mejorar la productividad y generar proyectos con recorrido industrial.

Más de 500 empresas tecnológicas

Lorenzana apoyó el anuncio en los datos del Informe Empresas Tech Galicia 2026. Según este documento, la comunidad cuenta ya con 534 empresas tecnológicas e innovadoras.

Estas compañías generan más de 5.700 empleos cualificados y alcanzan una facturación conjunta próxima a los 550 millones de euros.

La conselleira destacó también el papel de la red de aceleradoras impulsada por la Xunta y de las entidades que colaboran con el Instituto Galego de Promoción Económica, el Igape, en los programas dirigidos a empresas emergentes y proyectos innovadores.

La futura estrategia pretende ordenar y reforzar estas herramientas bajo una planificación común. Todavía deberán concretarse la distribución de los 400 millones, las líneas de apoyo y el calendario de las convocatorias.

La Xunta defiende que las administraciones deben anticiparse a los cambios tecnológicos y actuar como motor económico. Para Lorenzana, esa capacidad para preparar al tejido productivo ante los nuevos avances es uno de los elementos que determina la competitividad de un territorio.

Con la aprobación de la estrategia antes de que termine este año, el Gobierno gallego busca pasar del apoyo puntual a la innovación a una política coordinada que permita a las empresas crecer, colaborar con la industria y competir dentro y fuera de Galicia.