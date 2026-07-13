Más de 1.600 soluciones digitales se implementaron en empresas gracias a las ayudas de la Cámara de Comercio de Santiago

La transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición casi imprescindible para competir. En un escenario marcado por la llegada de la inteligencia artificial, la automatización de procesos y la necesidad de ganar productividad, la Cámara de Comercio de Santiago canalizó durante 2025 más de 4,5 millones de euros en ayudas para facilitar la modernización tecnológica del tejido empresarial de su área de influencia.

La actuación permitió gestionar más de 1.615 soluciones digitales, destinadas a incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos internos y reforzar la posición de las empresas en el mercado. El balance aparece recogido en la Memoria de Actividades 2025, con la que la entidad repasa un ejercicio centrado en la digitalización, la innovación, el emprendimiento, la formación y la internacionalización.

La Cámara aceleró la implantación de más de 1.600 soluciones digitales / cedida

La Cámara desarrolla su actividad en una demarcación formada por 32 municipios y más de 47.000 licencias de actividad, un territorio en el que conviven pequeñas empresas, autónomos, proyectos emergentes y compañías con vocación internacional. Su página institucional reúne precisamente los principales servicios vinculados a la innovación, las tecnologías de la información, el comercio exterior, la capacitación profesional y la creación de empresas.

Más de 2.200 expedientes y 600 participantes en jornadas especializadas

El esfuerzo realizado en el ámbito tecnológico se tradujo en la tramitación de 2.280 expedientes, la firma de 207 nuevos acuerdos y la organización de 21 jornadas especializadas, que reunieron a más de 600 empresas y profesionales.

Las actuaciones buscaron responder a algunos de los retos que afrontan actualmente las pequeñas y medianas empresas: la incorporación de herramientas digitales, la mejora de la productividad, la ciberseguridad, el aprovechamiento de la inteligencia artificial y la dificultad para captar y retener talento cualificado.

La Cámara mantiene, además, una oferta específica para impulsar la transformación tecnológica de pymes y autónomos mediante iniciativas relacionadas con la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y la ciberseguridad, entre ellas la Oficina Acelera Pyme.

La presidenta de la institución, María Pais Fajín, considera que la memoria refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo económico de la demarcación. La responsable cameral sitúa la digitalización, la innovación, la internacionalización y el emprendimiento entre los principales ejes para ayudar a las empresas a adaptarse a la evolución de los mercados.

En la misma línea, la secretaria general, Rosa Mary Cardeso Trillo, destaca la necesidad de seguir acompañando al tejido empresarial mediante servicios de formación, asesoramiento e innovación que mejoren su capacidad de adaptación y su competitividad.

Un ecosistema para convertir proyectos en empresas

La actividad de la Cámara no se limitó a la concesión y gestión de ayudas. La institución reforzó también su red de infraestructuras empresariales, integrada por el Vivero de Empresas, el Coworking Digital Compostela, la Incubadora de Alta Tecnología y el Biopolo de A Sionlla.

Estos espacios buscan facilitar el nacimiento y la consolidación de nuevos proyectos, al tiempo que conectan a emprendedores y empresas con la Universidad de Santiago de Compostela, centros de investigación, inversores y profesionales especializados. La Cámara presenta estas infraestructuras como piezas de un ecosistema orientado a atraer talento, inversión y oportunidades vinculadas a la innovación.

Durante 2025 se realizaron más de 680 asesoramientos a emprendedores y se impulsó la creación de 176 nuevas empresas. El Vivero de Empresas alcanzó una ocupación del 92% y volvió a situarse entre los tres mejor valorados de España en el ranking de FUNCAS.

Además, alrededor de 500 personas participaron en actividades destinadas a fomentar la cultura emprendedora. Entre las iniciativas desarrolladas figura Provincia Emprendedora, un programa promovido en colaboración con la Diputación de A Coruña para acompañar proyectos empresariales en sus primeras fases.

Más de 2.400 consultas sobre comercio exterior

La apertura de nuevos mercados fue otra de las grandes áreas de trabajo. El departamento de internacionalización atendió 2.466 consultas especializadas, emitió 3.565 documentos relacionados con operaciones de comercio exterior y organizó actuaciones en 14 países, con la participación de 43 empresas.

El objetivo de estas acciones fue facilitar que las compañías de la demarcación pudieran encontrar nuevos clientes, explorar oportunidades comerciales y resolver los trámites necesarios para operar fuera de España. La Cámara ofrece servicios específicos de promoción internacional, certificación y documentación para el comercio exterior.

La formación gana peso ante la falta de perfiles cualificados

La necesidad de adaptar las competencias profesionales a las demandas reales de las empresas también marcó la actividad de 2025. La institución organizó 54 acciones formativas, en las que participaron más de 1.270 personas.

A ellas se sumaron los programas de acreditación de competencias profesionales, con 132 trabajadores participantes, y las iniciativas de mentoría empresarial desarrolladas con la colaboración de once compañías.

Esta línea de trabajo cobra especial relevancia en un momento en el que muchas pymes encuentran dificultades para incorporar perfiles especializados. La formación digital, el conocimiento de nuevas herramientas y la actualización de capacidades se han convertido en factores decisivos para mejorar la empleabilidad y cubrir las necesidades del mercado laboral.

Una estrategia conectada con Europa

La memoria recoge también una mayor presencia en programas de cooperación internacional y proyectos europeos. La Cámara participa en iniciativas relacionadas con el emprendimiento juvenil, la economía azul, la sostenibilidad y la innovación, además de formar parte de la alianza de Cámaras de Comercio del Arco Atlántico.

Esta dimensión europea busca acercar financiación, redes de colaboración y nuevas oportunidades a las empresas gallegas. La institución mantiene actualmente diferentes proyectos internacionales orientados al emprendimiento y a la transferencia de conocimiento.

El balance de 2025 muestra así una Cámara que amplía su papel tradicional y trata de consolidarse como agente de transformación económica. Más allá del volumen de expedientes o ayudas gestionadas, el desafío será convertir esa inversión en empresas más productivas, capaces de innovar, generar empleo y competir en mercados cada vez más digitalizados.