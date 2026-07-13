Accidentes laborales en Galicia: 19 muertos en los primeros cinco meses del año

La estadística mejora, pero el balance sigue siendo demasiado alto: 19 trabajadores perdieron la vida en Galicia entre enero y mayo mientras desempeñaban su actividad profesional o se desplazaban hacia ella. Son siete menos que hace un año, aunque la cifra mantiene abierta una realidad que no admite complacencia.

Esta es una de las principales conclusiones que se obtiene del análisis de los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. De las víctimas mortales, 17 perdieron la vida durante la jornada laboral y dos en accidentes in itinere, es decir, durante el desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo. Dieciséis eran trabajadores asalariados y tres desarrollaban su actividad por cuenta propia.

Entre enero y mayo se contabilizaron en Galicia 11.824 accidentes laborales con baja, frente a los 12.015 registrados durante el mismo periodo de 2025. La diferencia supone un descenso del 1,6 %.

También disminuyeron los siniestros de carácter grave. En los cinco primeros meses del año se produjeron 151 accidentes graves, 37 menos que los 188 contabilizados un año antes, lo que representa una reducción próxima al 20%.

Un total de 293 fallecidos en España

En el conjunto de España, 293 trabajadores murieron en accidentes laborales hasta mayo, cuatro menos que en el mismo periodo de 2025. La siniestralidad mortal se redujo así un 1,3 %.

Los infartos y derrames cerebrales, las caídas desde altura y los accidentes de tráfico figuran entre las principales causas de los fallecimientos.

Los accidentes mortales ocurridos durante la jornada laboral descendieron un 2,4 %, hasta los 239 fallecidos. Por el contrario, las muertes en accidentes in itinere aumentaron un 3,8 %, con 54 víctimas, dos más que un año antes.

El sector servicios concentró el mayor número de fallecidos durante la jornada laboral, con 115, un 2,7 % más. También aumentaron las muertes en la construcción, hasta las 71, y en el sector agrario, que registró 23.

La evolución fue diferente en la industria, donde se contabilizaron 30 víctimas mortales, 14 menos que en el mismo periodo de 2025.

De los 293 fallecidos, 266 eran asalariados y 27 trabajadores autónomos. Las muertes entre los empleados por cuenta propia aumentaron en ocho casos. De ellos, 24 perdieron la vida durante su jornada y tres en el trayecto de ida o vuelta del trabajo.

Aumentan los accidentes con baja en España

El número total de accidentes con baja laboral aumentó un 1,1 % en España durante los cinco primeros meses del año, hasta alcanzar los 246.401.

De ellos, 210.348 se produjeron durante la jornada laboral, un 0,7 % más, y 36.053 fueron accidentes in itinere, con un incremento interanual del 3,8 %.

Los accidentes graves durante la jornada se redujeron un 5,4 %, hasta los 1.389. Además, se registraron 344 siniestros graves durante los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo, siete menos que un año antes.

Los accidentes leves en jornada aumentaron un 0,7 %, hasta los 208.720, mientras que los ocurridos in itinere crecieron un 3,8 %, hasta los 35.655.