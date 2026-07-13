El grupo gallego con sede en Ordes Internaco refuerza su presencia en Portugal con la compra de la empresa Vivída

La expansión de las empresas gallegas en Portugal suma una nueva operación. El Grupo Internaco, con sede en Ordes, ha alcanzado un acuerdo para adquirir Vivída Rega e Paisagismo, una compañía asentada en el Algarve y especializada en sistemas de riego y paisajismo. La compra se realizará a través de Internaco Max Rain Riego y Jardín y permitirá al grupo reforzar su presencia en un mercado estratégico por el peso del turismo, los complejos residenciales y los campos de golf.

La operación supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Internaco en la Península Ibérica. El grupo gallego busca consolidar su posición en el sector del riego profesional y ampliar su capacidad para prestar servicios vinculados a la creación, el mantenimiento y la gestión sostenible de espacios verdes.

Con sede en Almancil, en el sur de Portugal, Vivída cuenta con experiencia en el diseño, la implantación y el mantenimiento de soluciones de riego y paisajismo. Su actividad se concentra en urbanizaciones, complejos hoteleros, instalaciones deportivas y campos de golf, segmentos con una presencia destacada en la economía del Algarve.

La incorporación de la empresa portuguesa permitirá a Internaco ampliar su cobertura territorial y reforzar su proximidad con los clientes. También facilitará la creación de nuevas oportunidades comerciales en ámbitos relacionados con el turismo, el deporte y las infraestructuras verdes.

Una expansión iniciada en 2020

La entrada del Grupo Internaco en el mercado del riego profesional comenzó en 2020, cuando creó una sociedad conjunta con la empresa madrileña Max Rain, que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el sector.

Desde entonces, Internaco Max Rain ha reforzado sus capacidades técnicas, comerciales y de servicio. La compañía ha centrado su actividad en responder a las nuevas necesidades de un mercado marcado por la escasez de recursos hídricos, la automatización de los sistemas y la búsqueda de soluciones que permitan reducir el consumo de agua.

La adquisición de Vivída profundiza ahora en esa estrategia y proporciona al grupo una estructura directa en Portugal. El conocimiento del mercado local y la cartera de servicios de la compañía portuguesa complementarán la experiencia de Internaco Max Rain en el desarrollo de proyectos de riego.

El Algarve, un mercado estratégico

La localización de Vivída constituye uno de los principales activos de la operación. El Algarve concentra una elevada presencia de hoteles, resorts, urbanizaciones y campos de golf que necesitan servicios especializados para conservar sus zonas verdes y gestionar de manera eficiente el agua.

Estos sectores afrontan una presión creciente para reducir el consumo de recursos sin perjudicar la calidad de sus instalaciones. Los sistemas de riego inteligentes, el control automatizado y la planificación del mantenimiento adquieren así un mayor protagonismo.

Internaco considera que la integración permitirá ofrecer una propuesta más completa, desde el diseño inicial de los proyectos hasta su implantación, conservación y seguimiento técnico.

La operación también favorecerá la colaboración con otras áreas del grupo, especialmente aquellas relacionadas con maquinaria, equipamiento profesional y servicios dirigidos a sectores como el forestal, el agrícola, el deportivo y el mantenimiento de espacios exteriores.

Gestión eficiente del agua y sostenibilidad

El director general del Grupo Internaco, Juan Ferro, señala que la compra reafirma el compromiso de la compañía con “la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de servicios especializados que respondan a los desafíos actuales de la gestión eficiente del agua y del mantenimiento de espacios exteriores en toda la Península Ibérica”.

La gestión del agua se ha convertido en uno de los grandes retos para empresas, administraciones y gestores de instalaciones turísticas y deportivas. La necesidad de afrontar periodos de sequía y controlar los costes está impulsando la demanda de tecnologías capaces de adaptar el riego a las condiciones reales del terreno y evitar consumos innecesarios.

Con la adquisición de Vivída, Internaco Max Rain amplía su capacidad para participar en este mercado y refuerza el posicionamiento del grupo gallego en España y Portugal. La operación consolida, además, una línea de crecimiento basada en la especialización, la proximidad al cliente y la incorporación de empresas con experiencia en sectores de alto potencial.