La Xunta y Sabadell Gallego impulsan la vivienda pública en Galicia con un acuerdo de financiación
El convenio, con vigencia de cuatro años, permitirá a las personas adjudicatarias subrogarse en los préstamos para la compra de inmuebles protegidos
La Xunta ha firmado un acuerdo de colaboración con Sabadell Gallego para facilitar la financiación de la promoción y construcción de vivienda pública en Galicia. El convenio, con una vigencia de cuatro años, contempla también la posibilidad de que las personas adjudicatarias se subroguen en los préstamos cuando los inmuebles estén destinados a la venta.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el secretario general de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, rubricaron el acuerdo con el director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda.
El documento establece líneas de financiación para la construcción y promoción de viviendas públicas a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, Vipugal, o del Instituto Galego da Vivenda e Solo, IGVS.
En los casos en los que las viviendas protegidas se destinen a la venta, los adjudicatarios podrán asumir los créditos mediante subrogación. Estos inmuebles mantendrán de forma permanente su régimen de protección pública.
El acuerdo se enmarca en el objetivo de la Xunta de duplicar durante esta legislatura el parque público residencial. Según la Administración autonómica, actualmente hay cerca de 4.000 viviendas en distintas fases de ejecución.
La línea de colaboración con las entidades financieras fue aprobada por el Consello da Xunta el 29 de septiembre. El convenio marco se publicó posteriormente en el Diario Oficial de Galicia, abriendo el plazo para que los bancos interesados pudieran adherirse.
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