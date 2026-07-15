Estrella Galicia lanza 'La de Kiwi', una cerveza de edición limitada con fruta gallega

El kiwi gallego salta del campo a la botella. Estrella Galicia ha presentado “La de Kiwi”, una nueva cerveza de edición limitada elaborada con fruta de proximidad y concebida como una propuesta fresca y afrutada para los meses de verano.

La nueva referencia nace en Fábrica de Cervezas, el laboratorio de innovación de Estrella Galicia, y refuerza la apuesta de la compañía por experimentar con ingredientes vinculados al territorio. En esta ocasión, la receta se ha desarrollado en colaboración con Kiwi Atlántico, productor de kiwi gallego, y con XPRIMIR, empresa encargada de elaborar el zumo de la fruta.

“La de Kiwi” cuenta con un 5,9% de alcohol y se comercializa exclusivamente en botellas de 50 centilitros. Ya puede adquirirse a través de BigCrafters, en MEGA, el Museo de Estrella Galicia en A Coruña, y en una selección de enseñas de alimentación, hasta agotar existencias.

El lanzamiento llega además en un mes especialmente simbólico para Galicia, marcado por la celebración del Día de Galicia. La compañía vuelve así a mirar al producto local como fuente de inspiración y como elemento diferenciador dentro de una categoría cada vez más abierta a las propuestas estacionales y a las ediciones especiales

La nueva elaboración busca combinar el carácter cervecero con el perfil fresco y afrutado del kiwi. La elección de este ingrediente permite a Estrella Galicia explorar nuevas posibilidades de sabor y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo entre su estrategia de innovación y las materias primas de proximidad.

Campaña

La campaña de lanzamiento contará también con la participación del creador de contenido Xurxo Carreño, que protagonizará distintas acciones en redes sociales con un tono basado en el humor y la cercanía.

Fábrica de Cervezas funciona como el espacio experimental de Estrella Galicia y ha dado lugar en los últimos años a recetas elaboradas con ingredientes poco habituales. Entre ellas figuran cervezas con grelos, percebes, pimientos de Padrón, castañas, café, almendra o lúpulo gallego.

Con “La de Kiwi”, la cervecera amplía esa línea de productos singulares y vuelve a apoyarse en un ingrediente reconocible del paisaje agrícola gallego para crear una referencia estacional y diferenciada.