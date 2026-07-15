La inflación se mantiene en el 3,2% en junio y los alimentos moderan su subida

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en junio su tasa interanual en el 3,2%, el mismo nivel registrado en abril y mayo, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman la estimación avanzada a finales del mes pasado.

Con este dato, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3% y permanece anclada en el 3,2% durante los tres últimos, en un contexto marcado por las tensiones energéticas derivadas de la guerra en Irán.

El comportamiento de los distintos componentes del índice fue desigual. La vivienda presionó al alza debido, principalmente, al encarecimiento de la electricidad y el gas. Esta evolución coincide con el inicio, el pasado 1 de junio, de la retirada gradual de algunas de las rebajas fiscales adoptadas para contener el coste de la energía.

En concreto, comenzó a revertirse parcialmente la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña. El proceso se puso en marcha después del descenso de la factura eléctrica registrado en abril.

En sentido contrario, el transporte contribuyó a moderar el índice por la caída de los precios de los combustibles. Los carburantes, que durante los meses de mayor tensión del conflicto habían ejercido una importante presión inflacionista, redujeron así su impacto sobre la tasa general.

Los precios de los alimentos se moderan

También se moderaron los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Su tasa interanual descendió del 2,2% de mayo al 1,9% en junio, tres décimas menos y su nivel más bajo desde comienzos de 2025. Esta evolución supone un alivio para el gasto de los hogares en la cesta de la compra.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los componentes más volátiles, bajó una décima y se situó en el 2,9%. La moderación de algunos servicios turísticos también contribuyó a este descenso.

Pese a la estabilidad de la tasa interanual, los precios subieron un 0,6% respecto a mayo, cinco décimas más que el incremento mensual registrado el mes anterior. El IPC acumula así cinco meses consecutivos de avances en términos mensuales.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para realizar comparaciones con el resto de los países europeos, mantuvo su tasa interanual en el 3,6% y registró igualmente un aumento mensual del 0,6%.

El Gobierno sostiene que las medidas aprobadas desde el pasado 20 de marzo han permitido reducir en cerca de un punto porcentual la inflación general. A finales de junio, el Ejecutivo decidió prolongar las ayudas a las familias y a las empresas de los sectores más afectados, entre ellos el transporte, la agricultura y la industria.

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El Ejecutivo vincula la retirada progresiva de las medidas fiscales extraordinarias al desarrollo de las energías renovables y al refuerzo de la soberanía energética. No obstante, ha asegurado que continuará siguiendo la evolución de los precios junto con los agentes sociales y los sectores más expuestos a las consecuencias económicas del conflicto.