O Encontro da Toxa debate el futuro competitivo de Galicia

Europa afronta tensiones geopolíticas, cambios industriales y una competencia creciente por la tecnología, la inversión y el talento. En este contexto, O Encontro da Toxa 2026 reunirá este jueves y viernes en el Pabellón de Congresos y Exposiciones de A Toxa, en O Grove, a representantes empresariales, institucionales y académicos para analizar cómo puede reforzar Galicia su competitividad.

La quinta edición, bajo el lema Galicia ante una nueva realidad, abordará la capacidad industrial, las tecnologías estratégicas, el talento, la cooperación territorial y el liderazgo empresarial. El programa analizará también la política industrial, el futuro de la empresa familiar y la importancia de la comunicación y la reputación en un entorno de alta sensibilidad pública.

O Encontro de A Toxa se celebra este jueves y viernes / cedida

La organización plantea la cita como un espacio para convertir el diagnóstico económico en cooperación y alianzas con impacto real en Galicia. Las dos jornadas incluirán intervenciones de responsables de empresas gallegas y nacionales, expertos y representantes de la Xunta.

La clausura contará con el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra, Jorge Cebreiros; el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, y el presidente de CESUGA, Venancio Salcines.

Antonio Fontela, Empresario Gallego del Año

El encuentro entregará el Premio Empresario Gallego del Año a Antonio Fontela, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña desde 2000, por su trayectoria y su compromiso con el tejido industrial y social de Galicia.También se celebrará la cuarta edición del Premio Arquitectura en Madera, que reconocerá seis proyectos por su aportación a la obra nueva, la rehabilitación, el diseño, la industrialización y la sostenibilidad.

Entre los trabajos premiados figuran una escuela infantil en Mallorca, un edificio rehabilitado en Madrid, una promoción de viviendas industrializadas y proyectos desarrollados en los Pirineos y Londres.Impulsado por Cesuga, O Encontro da Toxa busca consolidarse como un espacio de reflexión y cooperación sobre el futuro económico, industrial y tecnológico de Galicia.