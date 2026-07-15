La vivienda nueva en Galicia cuesta un 6,1% más y exige 7,3 años de salario íntegro para su compra

Comprar una vivienda nueva en Galicia es cada vez más costoso. El precio medio alcanzó los 2.052 euros por metro cuadrado al cierre del primer semestre de 2026, un 6,1% más que un año antes, mientras que el esfuerzo necesario para adquirir una casa se situó en el equivalente a 7,3 años de salario íntegro.

Los datos proceden del último Informe de Tendencias de Vivienda Nueva de Grupo ST, que confirma que el mercado residencial gallego mantiene su trayectoria alcista. Aunque el incremento de precios se sitúa por debajo de la media española, del 9,7%, la subida está reduciendo de forma gradual la capacidad de compra de los hogares.

Evolución del precio medio de la vivienda nueva por concellos / cedida

El informe atribuye esta presión al desequilibrio entre una oferta limitada y una demanda que continúa activa. La falta de suelo preparado para construir, los largos plazos urbanísticos, el encarecimiento de las obras y las dificultades para financiar nuevos proyectos están frenando la incorporación de vivienda al mercado.

Los once municipios gallegos analizados registraron aumentos interanuales. Las mayores subidas se produjeron en Santiago de Compostela, con un 7,1%; A Coruña, con un 6,6%; Ames, con un 6,2%; y Vigo y Lugo, ambas con un 6%.

A Coruña encabeza la clasificación de precios, con 2.369 euros por metro cuadrado, seguida de Santiago de Compostela, con 2.078 euros, y Vigo, con 1.951 euros.

La subida de precios aleja a más compradores del mercado

El encarecimiento de la vivienda se refleja directamente en el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que calcula cuántos años tendría que destinar una persona su salario íntegro para comprar una vivienda media.

En Galicia, este indicador alcanzó los 7,3 años en el segundo trimestre de 2026, frente a los 7,8 años del conjunto de España. Aunque la comunidad presenta una situación algo más favorable que la media nacional, el esfuerzo de compra aumentó un 0,8% en comparación con el año anterior.

El Índice de Accesibilidad se situó, por su parte, en 90 puntos. Esta cifra está por encima de los 83 puntos de la media española, pero permanece por debajo del nivel de 100 que se considera adecuado para mantener un equilibrio entre el precio del inmueble y la capacidad de endeudamiento de los compradores.

En términos interanuales, la accesibilidad a la vivienda cayó un 2,2% en Galicia. El delegado general de Grupo ST en la comunidad, Jesús Molinero, explica que este deterioro responde a una combinación de factores.

«La combinación de precios más elevados, tipos de interés en niveles algo más restrictivos y mayores necesidades de ahorro previo está limitando la capacidad de compra de una parte de la demanda potencial», señala.

Pese a estas dificultades, la percepción del mercado continúa siendo positiva. El Índice de Confianza Inmobiliario se situó en Galicia en 57,8 puntos sobre 100, por encima del umbral de equilibrio de 50 puntos y prácticamente en línea con la media nacional.

La obra nueva también afronta un fuerte incremento de costes. El precio medio de construcción de las promociones iniciadas en España alcanzó los 1.451 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre, un 11,2% más que un año antes y el nivel más alto de la serie histórica.

Frente a esta presión económica, las nuevas promociones muestran una mejora en eficiencia energética. El 92% de las viviendas iniciadas durante 2026 obtiene la calificación A en emisiones, mientras que el 88% logra esa misma nota en consumo energético.

Los datos dibujan así un mercado gallego en el que la vivienda nueva es más eficiente, pero también más cara y menos accesible. La evolución de la oferta, los costes de construcción y la capacidad de ahorro de los hogares marcarán el comportamiento del sector durante los próximos meses.