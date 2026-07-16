La empresa STAC abre sus puertas al talento gallego: la compañía muestra la actividad industrial de su planta de Padrón durante tres días

La compañía STAC, referente en el diseño y fabricación de componentes y soluciones para ventanas, puertas y fachadas, celebrará la próxima semana, los días 21, 22 y 23 de julio, unas jornadas de visita a sus instalaciones de Padrón, abiertas a todas aquellas personas que deseen conocer de primera mano su realidad industrial y profesional, con independencia de su perfil profesional.

Los recorridos, con una duración aproximada de 20 minutos, se celebrarán el martes 21 por la tarde (a las 16:00, a las 17:00 y a las 18:00 horas) y el miércoles 22 y el jueves 23 por la mañana (a las 11:00 y a las 12:00 horas).

Una iniciativa industrial en evolución

La iniciativa llega tras el reciente anuncio de un plan de inversión superior a los 20 millones de euros, con el que STAC continúa reforzando su capacidad productiva y tecnológica.

Durante las visitas, los asistentes podrán descubrir los procesos de fabricación, los nuevos sistemas de almacenamiento automatizado y las áreas de innovación e ingeniería de producto, además del ambiente de trabajo y la cultura interna de la empresa, basada en la formación continua y el desarrollo profesional. Solo en el último año, la plantilla de STAC ha aumentado más de un 15%.

Planta de STAC en Padrón / Noe Parga

Conoce el proyecto profesional

Al finalizar la visita, quienes lo deseen podrán mantener un encuentro con el equipo de Recursos Humanos de la firma padronesa para ampliar información sobre las distintas oportunidades profesionales que ofrece la organización.

Con esta iniciativa, STAC reafirma su compromiso de acercar su modelo productivo a la sociedad gallega y mostrar, de forma cercana y transparente, cómo es trabajar en una compañía en constante evolución.

Todas aquellas personas interesadas en asistir a alguna de las jornadas de puertas abiertas en STAC pueden inscribirse a través de la página web https://calendly.com/stac-seleccion/jornadas, en proceso sencillo.