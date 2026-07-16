Gradiant firma el mejor año de su historia: supera los 17 millones y lanza dos empresas de IA

Desde Galicia hacia algunos de los principales mercados tecnológicos internacionales. Gradiant cerró 2025 con los mejores resultados de su historia tras superar por primera vez los 17 millones de euros en ingresos y crecer un 20% respecto al ejercicio anterior.

El balance consolida la trayectoria ascendente de un centro tecnológico fundado en Galicia en 2008 y especializado en campos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las comunicaciones 5G y 6G, las tecnologías cuánticas y fotónicas, los drones y la industria inteligente.

En los últimos cuatro años, los ingresos de Gradiant han aumentado un 183%. El centro cuenta ya con un equipo de más de 250 profesionales y durante 2025 desarrolló 123 proyectos: 81 de ámbito nacional, 23 impulsados en Galicia y 19 de carácter internacional.

El centro tecnológico gallego creció un 20% en 2025 / cedida

El crecimiento económico estuvo acompañado por la creación de dos nuevas empresas basadas en inteligencia artificial y por la puesta en marcha de TRL13, un fondo de inversión tecnológica presentado como pionero en Europa.

Dos de cada tres euros proceden de la actividad empresarial

El 66% de los ingresos obtenidos por Gradiant durante 2025 estuvo vinculado a la facturación a empresas. Este porcentaje refleja el peso de la transferencia de tecnología al tejido empresarial dentro de la actividad del centro.

Otro 11% de los ingresos procedió directamente de la venta de propiedad intelectual desarrollada por Gradiant.

El centro tecnológico consiguió además contratos de investigación y desarrollo por valor de 6,4 millones de euros. La financiación europea aportó 4,4 millones, una cantidad que supone un crecimiento del 124% respecto al ejercicio anterior.

Desde su fundación, Gradiant acumula más de 19 millones de euros procedentes de programas europeos de financiación competitiva.

La organización atribuye su evolución a un modelo que combina la captación de recursos para I+D+i con el desarrollo de tecnología propia y su posterior aplicación en el ámbito empresarial.

Más de 250 profesionales desde Galicia

El crecimiento de Gradiant también se refleja en el tamaño de su equipo, formado por más de 250 personas. El centro lleva cerca de dos décadas desarrollando soluciones tecnológicas desde Vigo para sectores como el primario, la salud, las telecomunicaciones y la industria aeroespacial.

Desde 2008 ha participado en más de 900 proyectos y ha trabajado con más de 400 clientes de 30 países.

Solo durante 2025 desarrolló 123 proyectos. Aunque la mayor parte tuvo ámbito nacional, 23 se impulsaron específicamente en Galicia y otros 19 tuvieron carácter internacional.

La actividad sitúa a Vigo como base de un centro que trabaja en tecnologías consideradas estratégicas para la industria, desde la conectividad avanzada hasta la seguridad digital y la computación cuántica.

Dos nuevas empresas de inteligencia artificial

Uno de los principales hitos de 2025 fue el lanzamiento de KIUR y DOKKEN, dos nuevas spin-offs basadas en inteligencia artificial.

Ambas se suman a otras empresas promovidas anteriormente por Gradiant, como Alice Biometrics, especializada en verificación de identidad digital, y Sense Aeronautics, centrada en mejorar la eficiencia y la seguridad de las operaciones aéreas y espaciales.

Gradiant cuenta actualmente con cinco spin-offs activas. Una sexta iniciativa se encuentra en fase de incubación.

Se trata de QRYPTION, un proyecto de criptografía financiera avanzada orientado a reforzar la protección y la gestión segura de activos criptográficos en entidades financieras.

El centro acompaña este tipo de proyectos desde sus primeras etapas de desarrollo. Las iniciativas abarcan sectores como la industria, la defensa, la salud, la agroalimentación, la cuántica, la fotónica y la ciberseguridad.

Un fondo pionero promovido desde Vigo

Gradiant creó también en 2025 TRL13, el primer fondo europeo de inversión promovido por un centro tecnológico español con capital propio, según la información facilitada por la organización.

El nuevo vehículo combina inversión en deep tech, transferencia tecnológica y tecnologías digitales. Su finalidad es apoyar proyectos relacionados con la inteligencia artificial, la cuántica, la fotónica, la robótica o la ciberseguridad.

El fondo aportará tanto capital como la experiencia acumulada por Gradiant en el desarrollo de tecnología. Su lanzamiento se produce en un contexto en el que menos del 5% de la inversión privada europea se destina a proyectos de deep tech.

La creación de TRL13 amplía así la actividad del centro más allá de la investigación y la transferencia tecnológica, al incorporar también la inversión directa en nuevos proyectos.

Gradiant, en la fábrica gallega de IA para la salud

Entre los proyectos con participación del centro figura 1HealthAI, la fábrica europea de inteligencia artificial liderada por el Centro de Supercomputación de Galicia.

La iniciativa contará con un presupuesto de 82 millones de euros y estará centrada en acelerar la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito de la salud.

La presencia en este proyecto, el aumento de la financiación europea y la creación de nuevas empresas tecnológicas completan el balance de un ejercicio récord para Gradiant.

Con más de 17 millones de euros en ingresos, cinco spin-offs activas y más de 250 profesionales, el centro tecnológico refuerza desde Vigo una trayectoria que conecta la investigación desarrollada en Galicia con empresas y proyectos de alcance nacional e internacional.