Ignacio Rivera y José Manuel Entrecanales reivindican desde A Toxa el largo plazo frente a la incertidumbre

Cuando la geopolítica acorta los ciclos y el mercado exige resultados inmediatos, mirar más allá del próximo trimestre puede convertirse en una ventaja competitiva. Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, y José Manuel Entrecanales, presidente y consejero delegado de Acciona, defendieron este jueves en A Toxa la visión de largo plazo como respuesta a la incertidumbre regulatoria, la transformación tecnológica y las tensiones en las cadenas de suministro.

El diálogo «Empresa familiar, liderazgo y legado» fue uno de los momentos centrales de la primera jornada de O encontro da Toxa 2026. Ambos empresarios abordaron la gobernanza, la profesionalización y la creación de valor sostenible.

Rivera y Entrecanales destacaron la necesidad de innovar asumiendo riesgos, conservar una cultura corporativa coherente en entornos internacionales y gestionar la incertidumbre. También coincidieron en que la sostenibilidad debe integrarse en la estrategia competitiva y trasladarse a la gestión cotidiana mediante un enfoque de «impacto positivo».

Galicia ante una nueva realidad

La quinta edición de O encontro da Toxa se celebra bajo el lema «Galicia ante una nueva realidad». El foro reunió a empresas, instituciones y representantes del conocimiento para analizar cómo reforzar la competitividad gallega ante las nuevas tensiones, alianzas y transformaciones tecnológicas.

El encuentro está impulsado por Cesuga, cuyo presidente, Venancio Salcines, defendió la construcción de «una sólida sociedad empresarial gallega, que trabaje por y para Galicia». También destacó el valor del diálogo entre la Administración autonómica y las empresas para tejer alianzas.

La inauguración contó con la directora del Igape, Covadonga Toca; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites; su consejero delegado ejecutivo, Eduardo Vlaín; Venancio Salcines y las directoras académicas Miriam Gómez y Margarita Borreguero.

Zendal reivindica la industria biofarmacéutica

La biotecnología y la competitividad europea centraron la intervención de Andrés Fernández, CEO de Zendal, quien defendió la importancia estratégica de disponer de capacidad industrial para afrontar posibles emergencias.

«Europa ha comprendido que fabricar vacunas también forma parte de la seguridad y que la preparación comienza antes de que surja una emergencia», afirmó.

Elena Pérez, Andrés Fernández, Antón Fonseca, Sara Rodríguez y María Borrás, este jueves / ECG

Fernández destacó que Zendal es uno de los pocos grupos europeos capaces de fabricar vacunas para la salud humana y animal dentro de un mismo modelo industrial. También reafirmó la vinculación de la compañía con Galicia: «Nuestra sede está en Galicia y así seguirá siendo. Es el lugar donde hemos construido nuestra identidad».

El grupo dispone igualmente de sedes en León, Barcelona, Madrid y Paredes de Coura, donde pretende extender su compromiso con el desarrollo de los respectivos ecosistemas.

Defensa, tecnología e inteligencia artificial

Otro de los bloques analizó la hoja de ruta europea en materia de defensa y sus implicaciones para las capacidades productivas, tecnológicas y de talento de Galicia. Participaron Víctor Tobío, de Strategy&; Justo Sierra, presidente de Asime y Urovesa, y Margarita Ardao, directora de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial de la Xunta.

La programación abordó también el liderazgo tecnológico, el tratado comercial entre India y la Unión Europea, la descarbonización, la empresa familiar y la innovación ante los nuevos hábitos de consumo, con representantes de Vegalsa-Eroski, Larsa, Anfaco e Hijos de Rivera.

La inteligencia artificial aplicada al marketing centró otra mesa, dedicada a cómo convertir esta tecnología en resultados sin diluir la identidad de las marcas. La reputación y la construcción de confianza protagonizaron «Galicia compite por relato».

En paralelo se celebraron sesiones sobre emprendimiento, talento joven, liderazgo tecnológico, impacto social desde el rural, supercomputación y tecnologías cuánticas. También se presentaron los Premios Proyectos Cesuga–Xinzo de Limia. La organización espera que cerca de un millar de personas participen en las dos jornadas.

Premios Arquitectura en Madera

La primera jornada concluyó con los Premios Arquitectura en Madera 2026. La Escuela Infantil de Muro, de BOS Arquitectes, fue reconocida en Obra Nueva; el Edificio para Infinito Delicias, de Husos arquitecturas y Elii, en Rehabilitación, y el Mobiliario Metabólico, de AUMM, en Diseño. Las 52 Viviendas Industrializadas Iberia Loreto 01, de OFS architects para EMVS, recibieron el Premio Arquitectura en Madera Sostenible PEFC, con una mención para Forestone Cabin, del IAAC. El Pabellón Viajero, de Waugh Thistleton Architects, obtuvo el Premio Cadwork a la Innovación.