El mercado del alquiler se estrecha: Galicia podría cerrar 2026 con 3.101 viviendas menos disponibles

La ecuación del alquiler en Galicia vuelve a estrecharse: menos viviendas disponibles, una renta media ligeramente más alta y más personas compitiendo por cada anuncio. La previsión elaborada durante el segundo trimestre anticipa que la comunidad podría cerrar 2026 con 3.101 inmuebles menos en el mercado, mientras que en la provincia de A Coruña cada vivienda recibe ya el interés de 68 potenciales inquilinos durante sus primeros diez días de promoción.

El número de viviendas que se pondrán en alquiler en Galicia se reduciría un 9,4% respecto al cierre de 2025, según el Barómetro del Alquiler del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. De los 32.744 inmuebles promocionados el pasado año se pasaría a 29.643 durante 2026.

La contracción de la oferta de viviendas en alquiler no se reparte por igual entre las cuatro provincias. Pontevedra registraría la mayor caída porcentual, mientras que A Coruña perdería el mayor número de inmuebles. Ourense se desmarca del comportamiento general y es el único territorio gallego donde el informe anticipa un crecimiento.

Al mismo tiempo, el precio medio del alquiler en Galicia alcanza los 786 euros mensuales, un 0,7% más que en el trimestre anterior. El incremento es moderado en el conjunto autonómico, pero las diferencias provinciales vuelven a ser significativas.

A Coruña perdería 1.782 viviendas de alquiler

La provincia de A Coruña podría perder 1.782 viviendas de alquiler residencial durante 2026. La oferta se reduciría un 12,3% respecto al cierre del año anterior, según las estimaciones del Observatorio.

La contracción sería todavía mayor, en términos porcentuales, en Pontevedra, donde el número de inmuebles disponibles caería un 13,1%. Esta provincia concentra así el retroceso relativo más intenso de Galicia.

En Lugo, la reducción prevista es del 2,1%, sensiblemente inferior a la registrada en las dos provincias atlánticas. El informe no contempla, por tanto, que la oferta lucense se mantenga sin cambios, aunque sí apunta a una mayor estabilidad.

La excepción es Ourense. El territorio cuenta con un mercado más reducido, con un total previsto de 3.567 inmuebles, pero su oferta aumentaría un 10,4%. Es la única provincia gallega donde el número de viviendas disponibles para alquilar crecería durante el ejercicio.

Este comportamiento provincial explica que, pese al avance ourensano, el balance general de Galicia continúe siendo negativo y el stock autonómico quede por debajo de las 30.000 viviendas.

Hasta 68 interesados por vivienda en A Coruña

La caída de la oferta coincide con un nuevo aumento de la presión del alquiler. Este indicador mide cuántas personas se interesan por una vivienda durante sus primeros diez días de promoción.

En el conjunto de Galicia, la cifra pasa de los 42 interesados por inmueble registrados a comienzos de 2026 a los 43 del segundo trimestre. El crecimiento es reducido, pero prolonga el aumento de la competencia entre quienes buscan una vivienda.

La situación más intensa se registra en A Coruña, donde cada anuncio recibe el interés de 68 personas en diez días, frente a las 66 contabilizadas al inicio del año. El Observatorio clasifica como “muy alta” una presión superior a 61 interesados por vivienda.

En Pontevedra, la competencia aumenta de 23 a 24 personas por inmueble. Lugo pasa de 14 a 15 interesados, mientras que Ourense permanece en 14. Esta última es la única provincia gallega donde la presión no crece durante el segundo trimestre.

El Observatorio considera óptima la situación ourensana. Su metodología clasifica como normal una presión de hasta 15 interesados; entre 16 y 30 la sitúa en riesgo, entre 31 y 45 la considera elevada y por encima de 61, muy alta.

Los datos dibujan así realidades muy diferentes dentro del mercado gallego del alquiler. A Coruña reúne la mayor competencia entre potenciales inquilinos y una de las mayores pérdidas de oferta, mientras que Ourense mantiene la presión y aumenta el número previsto de viviendas.

Pontevedra sigue siendo la provincia más cara

El precio medio del alquiler en Galicia se sitúa en 786 euros mensuales, después de aumentar un 0,7% durante el segundo trimestre de 2026.

Pontevedra continúa como la provincia más cara para vivir de alquiler, con una renta media de 877 euros. Pese a encabezar los precios gallegos, registra una ligera bajada del 0,3% respecto al trimestre anterior.

En A Coruña, el alquiler se mantiene en una media de 784 euros mensuales, sin variación durante el segundo trimestre. La provincia combina así precios prácticamente en línea con el promedio autonómico y la presión más alta de Galicia.

Lugo conserva la renta media más baja, con 629 euros mensuales, aunque es la provincia donde más aumenta el precio al inicio de 2026. El alquiler se encarece un 3,8% durante el trimestre.

En Ourense, la renta media alcanza los 636 euros después de crecer un 0,4%. La provincia se mantiene como la segunda más asequible de Galicia, solo por detrás de Lugo.

Menos oferta y más competencia en Galicia

El Barómetro del Alquiler mide los desequilibrios entre oferta y demanda que influyen en la evolución del mercado. Para calcular la presión utiliza el número de contactos que recibe una vivienda durante sus primeros diez días de promoción y lo combina con la oferta total y el precio medio.

El estudio ha sido elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, con un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid.

Su previsión para Galicia apunta a un mercado con menos viviendas disponibles, un ligero incremento de los precios y una competencia creciente entre potenciales inquilinos. A Coruña concentra la mayor presión, Pontevedra mantiene los alquileres más caros y Lugo registra la mayor subida de las rentas. Ourense es la única provincia que se aparta de la tendencia general, con más oferta prevista y sin un nuevo aumento de la presión.