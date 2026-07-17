Clun y Fefriga renuevan su pacto para impulsar el futuro de la ganadería gallega entre los jóvenes

La falta de relevo generacional se ha convertido en uno de los principales desafíos para el futuro del campo gallego. Para acercar la actividad ganadera a los más jóvenes y mostrarla como una salida profesional, Clun y la Federación Frisona Galega (Fefriga) han renovado por tercer año consecutivo su acuerdo de colaboración.

La alianza permitirá celebrar una nueva edición de la Escuela de Iniciación de Futuros Ganaderos, un campamento formativo dirigido a chicos y chicas de entre 9 y 25 años que se desarrollará del 20 al 24 de julio en la Finca Mouriscade de Lalín.

La iniciativa pretende que los participantes conozcan de forma directa el trabajo diario en una explotación y adquieran conocimientos prácticos sobre el manejo y el cuidado del ganado. El objetivo es despertar nuevas vocaciones y contribuir a formar a los profesionales que podrían incorporarse al sector en los próximos años.

La alianza permitirá celebrar una nueva edición de la Escuela de Iniciación de Futuros Ganaderos / ECG

La escuela está organizada por el Club de Jóvenes Ganaderos de Galicia, integrado en Fefriga, y alcanza este verano su octava edición. Desde su puesta en marcha, el campamento ha superado las 160 inscripciones.

El acuerdo fue firmado por el presidente de Fefriga, Manuel Sandamil, y el presidente de Clun, José Ángel Blanco Purriños. Ambas entidades mantienen así una colaboración orientada a reforzar el futuro de la ganadería gallega y acercar esta actividad a las nuevas generaciones desde una perspectiva profesional.

Durante su estancia en Mouriscade, los alumnos convivirán durante varios días y participarán en actividades relacionadas con la alimentación, el bienestar y el manejo de los animales. La formación busca que los jóvenes puedan aproximarse al sector más allá de la teoría y conozcan las habilidades necesarias para trabajar con ganado.

Además del campamento de verano, los participantes tienen la posibilidad de intervenir en concursos de manejo que se celebran en distintas ferias ganaderas a lo largo del año. Estas competiciones permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos y aumentar el contacto de los jóvenes con explotaciones, profesionales y eventos del sector.

El relevo generacional, una prioridad para sostener el rural gallego

La renovación del convenio llega en un contexto en el que la incorporación de jóvenes resulta determinante para mantener la actividad económica y social de muchas zonas rurales.

La continuidad de las explotaciones depende no solo de que existan personas dispuestas a asumirlas, sino también de que cuenten con formación, experiencia práctica y una visión profesional de la ganadería. Iniciativas como esta escuela buscan reducir esa distancia entre las nuevas generaciones y un sector que requiere cada vez más preparación técnica.

Clun apoyará la actividad mediante diferentes aportaciones. La cooperativa proporcionará la indumentaria utilizada por el alumnado y por los participantes en los campeonatos de manejo.

También suministrará yogures y leche de sus marcas Clesa, Únicla A2 y Feiraco para el comedor del campamento y realizará una aportación económica destinada a cubrir parte de los costes de la formación.

La colaboración con Fefriga forma parte de la estrategia de la cooperativa para respaldar el desarrollo sostenible del sector primario y favorecer la permanencia de actividad y empleo en el medio rural.

Para Clun, el apoyo a los futuros ganaderos constituye una herramienta necesaria para garantizar la continuidad de las explotaciones y reforzar el tejido productivo vinculado a la leche y a la ganadería.

La escuela de Lalín ofrecerá así a los participantes una primera experiencia de convivencia y aprendizaje en torno al cuidado de los animales. Para algunos será una aproximación inicial al sector, mientras que para otros supondrá ampliar conocimientos adquiridos en explotaciones familiares.

Con la renovación del acuerdo, Clun y Fefriga consolidan un programa que combina formación, divulgación y contacto directo con el campo. La iniciativa busca que los jóvenes puedan contemplar la ganadería no solo como una tradición familiar, sino también como una opción de futuro profesional en Galicia.