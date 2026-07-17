La crisis en la Agencia Tributaria continúa con la destitución de la directora de recursos humanos

La reorganización de la cúpula de la Agencia Tributaria suma un nuevo episodio con la salida de María Consuelo Sánchez de la dirección de Recursos Humanos, un puesto que ocupaba desde 2024. Su relevo llega pocos días después de la marcha de Soledad Fernández Doctor como directora general. Celso González asumirá desde este viernes la dirección de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El Boletín Oficial del Estado publica su nombramiento mediante una disposición fechada el pasado martes y firmada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

La salida de Sánchez se interpreta como una consecuencia directa del relevo en la dirección general. Considerada próxima a Soledad Fernández Doctor, habría solicitado abandonar el cargo después de conocer la salida de quien había dirigido la AEAT durante los últimos cuatro años. Hacienda, sin embargo, ha tratado de desvincular estos movimientos de la existencia de una crisis interna.

Según fuentes del Ministerio, Fernández Doctor había pedido su relevo varios meses antes, aunque se decidió aplazarlo hasta que concluyera la Campaña de la Renta. El departamento dirigido por Arcadi España ha defendido que la salida estaba prevista y ha negado que se trate de una dimisión precipitada.

La exdirectora general también rechazó durante una comparecencia en el Senado que su marcha estuviera relacionada con la eventual actuación de la Agencia Tributaria en el caso de las joyas halladas por la UDEF en una caja fuerte vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes de Hacienda han insistido en que no existe conexión entre ambos asuntos.

Fernández Doctor llegó al cargo en junio de 2022 para sustituir a Jesús Gascón, que pasó a ocupar la Secretaría de Estado de Hacienda. Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE e inspectora de Hacienda del Estado, acumulaba una extensa trayectoria en la Administración tributaria. Antes de asumir la dirección general fue delegada especial de la AEAT en Madrid y presidió el Tribunal Económico-Administrativo Central. También dirigió el Departamento de Gestión Tributaria y la Escuela de Hacienda Pública.

Su marcha y la posterior salida de la responsable de Recursos Humanos abren una etapa de cambios bajo la dirección de Antonio Ansón. El movimiento podría no ser el último. Según fuentes próximas a la institución, los responsables de los departamentos de Inspección y Recaudación también podrían abandonar sus cargos próximamente, lo que ampliaría la remodelación de las principales áreas de la AEAT.

La reestructuración coincide con un momento delicado para el organismo. Hacienda mantiene abiertas negociaciones con Cataluña y debe completar la ejecución del Plan Estratégico de la AEAT 2024-2027. El documento incluye medidas para mejorar la atención al contribuyente y permitir que los ciudadanos elijan cómo y cuándo relacionarse con la Administración tributaria.

El plan también contempla un refuerzo de la plantilla que todavía no se ha materializado por completo. La previsión es incorporar alrededor de 2.000 trabajadores y alcanzar los 29.300 efectivos al cierre de 2027. El retraso ha aumentado la tensión entre los empleados y la dirección de la Agencia, que afronta una etapa de transición.

En este contexto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado nuevas movilizaciones a partir de septiembre para reclamar el cumplimiento de los compromisos incluidos en el plan estratégico y mejoras en las condiciones laborales.

Ex consejero del Gobierno de La Rioja

Celso González deberá gestionar esta situación desde la dirección de Recursos Humanos. Hasta el pasado mes de abril fue director general de Gestión Migratoria en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz. Anteriormente formó parte de los consejos de administración de Aena y Renfe y participó en comisiones interministeriales relacionadas con el turismo, el medio rural y la seguridad y salud en el trabajo.

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Entre agosto de 2019 y junio de 2023 ejerció además como consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de La Rioja. Su llegada a la AEAT se produce con experiencia en gestión pública y en un momento en el que tendrá que afrontar la ampliación de la plantilla, el malestar de los trabajadores, la presión sindical y la reorganización de la cúpula del organismo.