Estrella Galicia refuerza el suministro de cerveza ante la final del Mundial y prevé un fuerte aumento de las ventas

La final del Mundial entre España y Argentina no solo decidirá el campeón este domingo: también se perfila como uno de los mayores acontecimientos comerciales del año para la hostelería. Las principales cerveceras que operan en España han reforzado su producción, logística y distribución ante una jornada en la que los bares con pantallas pueden elevar sus beneficios hasta un 30% y el gasto hostelero superar los 130 millones de euros.

Entre ellas se encuentra Hijos de Rivera, fabricante de Estrella Galicia, que ha adaptado su operativa para responder al incremento previsto de la demanda durante la víspera y el día del partido. La compañía espera que las ventas se concentren especialmente en establecimientos con retransmisión, terrazas y zonas de alta afluencia, aunque también anticipa un aumento de las compras para consumir en casa.

Aficionados de la Selkección en la explanada del Monte do Gozo para ver el partido contra Portugal / Jesús Prieto

El director general de España y Portugal de Hijos de Rivera, Juan Paz, explica que la preparación para una cita de estas características va más allá de aumentar el volumen de producto disponible.

«El objetivo no es solo vender más, sino ayudar a los clientes a estar preparados», señala. La compañía busca que los establecimientos dispongan de existencias suficientes, visibilidad para las marcas y propuestas sencillas y atractivas para los consumidores.

La estrategia se adapta a los diferentes canales, zonas y tipos de negocio. En los días de partido, los bares pueden incrementar sus beneficios entre un 25% y un 30% respecto a una jornada habitual. En los supermercados, el efecto se aprecia en la cesta de la compra, donde las ventas de cerveza crecen alrededor de un 14% durante los encuentros.

El hecho de que la final se celebre en verano amplifica las previsiones. El calor, la mayor actividad turística y social y el horario nocturno del partido favorecen las reuniones en bares, terrazas, hogares y espacios habilitados para seguir el encuentro.

El partido convierte el abastecimiento en una carrera contra la rotura de stock

Estrella Galicia no es la única compañía que ha reforzado su cadena de suministro. Heineken España, Mahou San Miguel y Cervezas Victoria, perteneciente al grupo Damm, han intensificado también la coordinación entre sus equipos comerciales, logísticos, distribuidores y clientes.

El objetivo común es evitar que el aumento de pedidos en los días previos provoque roturas de stock. La final reúne varios de los factores que tradicionalmente disparan el consumo: la selección española jugando por el título, el verano, el buen tiempo y la previsión de una elevada afluencia en los establecimientos que retransmitan el partido.

Mahou San Miguel asegura que lleva semanas trabajando con distintos escenarios para garantizar el abastecimiento y acompañar a sus clientes de hostelería. La compañía también prepara acciones con Budweiser, marca que comercializa en España a través de su acuerdo con AB InBev, patrocinadora del Mundial.

Heineken España se muestra igualmente optimista tras el incremento registrado durante el campeonato en las ventas de marcas como Heineken, El Águila, Amstel y Cruzcampo. La cervecera ha reforzado la cadena de suministro y las promociones para asegurar la disponibilidad de producto en todo el país.

Cervezas Victoria, patrocinadora de la selección española, potenciará su presencia en bares y comercios con promociones y espacios específicos. La marca estará también en la Plaza de la Selección, situada en la plaza de Colón de Madrid, donde se están siguiendo los encuentros de España.

El Mundial está dejando además otro cambio relevante en los hábitos de consumo: el avance de la cerveza 0,0. Las compañías sostienen que estas referencias no están sustituyendo necesariamente a la cerveza tradicional, sino que amplían las ocasiones y los perfiles de consumo.

Hijos de Rivera destaca que las variedades sin alcohol se han integrado con mayor naturalidad en el mercado. Mahou San Miguel coincide en que los grandes acontecimientos deportivos reflejan una demanda cada vez más amplia y diversificada.

El tirón comercial se extenderá también a otras bebidas. La Casera, patrocinadora de la selección con su tinto de verano, considera que la final será uno de los momentos de ventas más importantes del año, por su vinculación con las reuniones de amigos en bares y zonas públicas de aficionados.

Según las estimaciones de Hostelería de España, el gasto en bares podría superar los 130 millones de euros durante el domingo. Los principales beneficiados serán los locales que retransmitan el encuentro y cuenten con pantallas, terrazas, promociones especiales o menús cerrados que agilicen el servicio.

El efecto no será, sin embargo, uniforme. Mientras los bares deportivos y las terrazas esperan una elevada ocupación, algunos restaurantes pueden sufrir una caída de las reservas durante el horario del partido. En esos casos, la comida a domicilio aparece como una oportunidad para captar a quienes opten por seguir la final desde casa.

La final entre España y Argentina se convierte así en una prueba logística para las cerveceras y en una oportunidad económica para miles de establecimientos, con Estrella Galicia preparada para aprovechar uno de los mayores picos de consumo del verano.