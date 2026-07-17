Repostar en Santiago por la AP-9 puede ahorrar hasta un 16% en gasolina según la OCU

Repostar en Santiago puede salir sensiblemente más barato que hacerlo en otras estaciones de la AP-9. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa a Petroprix y Plenergy entre las gasolineras más económicas de la autopista gallega durante el periodo vacacional.

Junto al Alcampo de Ferrol, las dos estaciones compostelanas destacan por ofrecer precios que permiten ahorrar hasta un 16% en gasolina y un 14% en diésel respecto a las opciones más caras de la ruta.

La diferencia no es menor. Según los cálculos de la OCU, un ahorro del 16% equivale a pagar alrededor de 12 euros menos al llenar un depósito de 50 litros, una cantidad especialmente relevante en los desplazamientos largos de verano.

El estudio analiza las principales carreteras españolas y recomienda planificar con antelación las paradas para repostar. En el caso de Galicia, Santiago se consolida así como uno de los puntos más interesantes para llenar el depósito antes de continuar viaje por la AP-9.

Una parada clave para ahorrar combustible

La OCU recuerda que las diferencias de precio no solo se producen entre distintas carreteras, sino también dentro de una misma ciudad. Por eso, aconseja comparar las estaciones antes de iniciar el trayecto o de llegar al destino vacacional.

Además de la AP-9, el informe revisa otras rutas que atraviesan Galicia, como la A-6 y la A-52. En la conexión entre Madrid y Galicia, las estaciones más económicas se localizan en Benavente y Sabón, aunque también aparecen alternativas interesantes en Lugo, A Coruña y Vigo.

La organización de consumidores recomienda utilizar su comparador de gasolineras para identificar las opciones más baratas y evitar repostar en áreas de servicio con precios más elevados.

Para quienes circulen este verano por la AP-9, las estaciones de Petroprix y Plenergy en Santiago se presentan como dos de las mejores alternativas para reducir el coste del viaje.