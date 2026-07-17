Sensesbit, la startup de la USC que mide el sabor, cierra una ronda de financiación de un millón de euros

El sabor no solo condiciona la primera impresión que provoca un alimento: puede determinar que el consumidor vuelva a comprarlo. Convertir esa percepción en datos útiles para las empresas es la propuesta de Sensesbit, una compañía surgida de la investigación desarrollada en la Universidade de Santiago (USC) que acaba de cerrar una ronda de financiación de un millón de euros.

La foodtech española destinará los recursos a acelerar su expansión por Europa y América, ampliar su equipo y escalar las capacidades de su plataforma de inteligencia sensorial. La operación contó con la participación de Clave Capital, Eoniq Fund, WindOne Consultores y Paraíso Natural Ventures, vehículo de inversión promovido por el grupo Central Lechera Asturiana.

Sensesbit aplica el conocimiento científico y la inteligencia artificial al análisis de las sensaciones que generan los alimentos. Su objetivo es ayudar a las compañías a desarrollar productos con mayores probabilidades de éxito y reducir la distancia entre lo que fabrica la industria y lo que realmente desea el consumidor.

«Durante décadas, la industria ha optimizado costes, procesos y producción. El siguiente gran salto competitivo será entender, medir y anticipar lo que el consumidor siente», explica Maruxa Quiroga, CEO y cofundadora de Sensesbit.

De la investigación al mercado internacional

Sensesbit fue fundada por cuatro científicas procedentes de un grupo de investigación de la USC y está participada por la propia universidad y Unirisco. La compañía ha trasladado a una plataforma tecnológica más de 25 años de investigación sobre análisis sensorial y percepción del consumidor.

La empresa opera actualmente en más de diez países, colabora con compañías alimentarias de Europa y Latinoamérica y trabaja con más de 100 clientes industriales recurrentes. Su tecnología se utiliza en procesos de innovación, calidad y desarrollo de producto.

La plataforma transforma en información estandarizada un trabajo que tradicionalmente resultaba lento, difícil de escalar y muy dependiente de especialistas. Mediante un modelo de software como servicio —SaaS—, permite digitalizar el análisis sensorial y emplearlo como apoyo para tomar decisiones empresariales.

«No solo analizamos percepciones, traducimos ciencia en decisiones con impacto financiero», sostiene Quiroga. La cofundadora señala que la combinación del conocimiento científico con la inteligencia artificial busca que las compañías produzcan aquello que el consumidor está dispuesto a volver a comprar.

La empresa parte de la existencia de una brecha entre los productos que llegan al mercado y las preferencias reales de los compradores. Dentro de esa distancia, la experiencia sensorial desempeña un papel determinante.

«El sabor es el principal motivo de recompra. Si el consumidor no conecta sensorialmente con un producto, no vuelve», subraya la CEO de Sensesbit.

Inteligencia artificial para anticipar decisiones

Una parte del millón de euros captado se utilizará para ampliar las capacidades de IA aplicada al análisis sensorial y a la toma de decisiones estratégicas. La ronda permitirá también reforzar el equipo en áreas como producto, ciencia de datos y desarrollo de negocio.

Desde 2026, Sensesbit integra IA agéntica mediante agentes inteligentes capaces de analizar grandes volúmenes de información sensorial, detectar patrones y generar recomendaciones. Estas herramientas también asisten a los equipos empresariales para adoptar decisiones con mayor rapidez, precisión y objetividad.

La compañía pretende que el análisis sensorial deje de ser una actividad aislada dentro del desarrollo de un producto y se convierta en una herramienta transversal para la innovación, la calidad y la estrategia empresarial.

La ronda abre ahora una nueva etapa para una tecnología nacida del conocimiento científico generado en Santiago y trasladada al mercado internacional. Sensesbit buscará ampliar su presencia en Europa y América mientras escala una plataforma que ya fue distinguida como la startup más innovadora en los Ftalks Food Summit Startup Awards 2025.