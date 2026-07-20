"El acceso a una vivienda asequible es ya un factor de competitividad"

¿Cuál ha sido el principal logro de la Cámara en el último año?

Hemos canalizado más de 4,5 millones en ayudas para la digitalización, acompañado la creación de 176 nuevas empresas, desarrollado 54 acciones formativas con más de 1.270 participantes y mantenido un vivero empresarial que continúa situándose entre los tres mejores de España según el ranking Funcas.

¿Qué problema trasladan con más frecuencia los empresarios de Santiago y la demarcación?

Hoy los empresarios nos hablan sobre todo de competitividad. Uno de los grandes problemas es la dificultad para encontrar profesionales cualificados. Sectores como la industria, la tecnología, la logística, la construcción o determinados servicios tienen serias dificultades para cubrir vacantes o incorporar nuevo talento a sus organizaciones. Esto limita el crecimiento de muchas empresas. En definitiva, el reto ya no es únicamente sobrevivir, sino ganar productividad para competir en un mercado cada vez más exigente.

¿Qué tipo de negocios se están creando en el área de Santiago?

Cada vez surgen más iniciativas relacionadas con la economía digital, el desarrollo de software, la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía verde o los servicios avanzados a empresas.

La Cámara gestionó más de 1.600 soluciones digitales. ¿Han mejorado la productividad y ventas de las empresas beneficiarias?

No todas las empresas obtienen los mismos resultados porque depende de cómo integren esas herramientas en su estrategia. Pero aquellas que realizan ese proceso correctamente mejoran claramente su eficiencia, reducen costes y aumentan su capacidad competitiva. La digitalización ya no es una ventaja competitiva; es una condición para seguir compitiendo.

"La digitalización ya no es una ventaja; es una condición para seguir compitiendo"

La IA se expande entre las pymes

¿La inteligencia artificial está llegando ya a las pequeñas empresas o todavía sigue siendo una herramienta reservada a compañías de mayor tamaño?

Ya no es una tecnología reservada a las grandes corporaciones. Cada vez más pymes la utilizan para automatizar tareas administrativas, generar contenidos, mejorar la atención al cliente o aumentar su productividad. La clave ya no es preguntarse si una empresa va a utilizar inteligencia artificial, sino cómo integrarla de forma eficiente, ética y segura en su estrategia.

¿Qué porcentaje de las empresas que pasan por el vivero logra consolidarse?

Los datos históricos del Vivero de Empresas de la Cámara demuestran que más del 70 % de las empresas incubadas logra consolidarse en el mercado, un porcentaje que invierte la pirámide habitual de mortalidad empresarial durante los primeros años de vida.

Santiago aspira a convertirse en un polo biotecnológico. ¿Está generando ya empleo e inversión?

El Biopolo de A Sionlla está llamado a desempeñar un papel fundamental. Es una infraestructura estratégica para facilitar la transferencia de conocimiento al mercado, impulsar la creación de empresas de base tecnológica y atraer inversión y empleo altamente cualificado.

El lastre de la escasez de talento

¿Qué perfiles profesionales tienen más dificultades para encontrar las empresas de la comarca?

Las empresas demandan especialistas en tecnología, ingenieros, programadores, expertos en inteligencia artificial, técnicos industriales, profesionales de mantenimiento, logística o fabricación, pero también personal cualificado para sectores como la hostelería, el comercio o la atención sociosanitaria.

"La vivienda debe abordarse como una cuestión estratégica para el desarrollo económico"

¿Está afectando el precio de la vivienda en Santiago a la capacidad para atraer y retener trabajadores?

Sí, cada vez con mayor intensidad. El acceso a una vivienda asequible se está convirtiendo en un factor de competitividad para los territorios. Si un profesional encuentra trabajo en Santiago, pero no puede acceder a una vivienda, es muy probable que termine buscando oportunidades en otro lugar. Por eso creemos que la vivienda debe abordarse como una cuestión estratégica para el desarrollo económico.

¿Por qué sigue siendo reducido el número de pequeñas empresas que se decide a exportar?

Las principales barreras suelen ser internas: el desconocimiento de los mercados, el miedo a dar el primer paso, una mentalidad muy centrada en el mercado nacional o la falta de personal especializado en comercio exterior e idiomas. La internacionalización no consiste solo en vender fuera; significa diversificar riesgos, ganar dimensión y hacer a nuestras empresas más competitivas y resilientes en un entorno económico y geopolítico cada vez más incierto.

Una parte importante de los programas camerales depende de fondos europeos. ¿Qué ocurrirá cuando disminuyan?

Por eso creemos que debe avanzarse hacia un modelo estable de colaboración público-privada en el que las Cámaras desempeñemos un papel cada vez más relevante. Las empresas necesitan continuidad más allá del escenario de los fondos europeos, no actuaciones puntuales.