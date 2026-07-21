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La coruñesa Altia compra la santiaguesa Ednon por 9,85 millones y suma 140 empleados para potenciar ciberseguridad y datos

La operación refuerza la posición del grupo en sanidad, banca, justicia e infraestructuras tecnológicas

De izquierda a derecha: Dolores Suárez (directora de M&amp;A y participadas de Altia); Francisco Bao (socio de Ednon); Constantino Fernández (presidente de Altia), y Manuel Gómez-Reino (secretario del consejo de administración de Altia).

De izquierda a derecha: Dolores Suárez (directora de M&A y participadas de Altia); Francisco Bao (socio de Ednon); Constantino Fernández (presidente de Altia), y Manuel Gómez-Reino (secretario del consejo de administración de Altia). / L. O.

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Manolo Rodríguez

A Coruña

La tecnológica coruñesa Altia ha adquirido el 100% de la empresa santiaguesa Ednon en una operación valorada en 9,85 millones de euros de precio fijo, a los que podrá sumar un pago variable de hasta 2,7 millones ligado al cumplimiento de objetivos durante este año y el próximo.

La compra supone la incorporación de 140 profesionales al grupo y refuerza su cartera de servicios en ámbitos como la ciberseguridad, el gobierno del dato, las infraestructuras tecnológicas, los servicios gestionados y la integración de sistemas y comunicaciones.

Fundada en 2004 y con sede en Santiago, Ednon trabaja tanto para administraciones públicas como para grandes clientes privados y cuenta con una destacada presencia en sectores como la sanidad, donde desarrolla proyectos de medicina digital y genómica, además de banca, justicia y retail. En 2025 alcanzó una facturación de 18,2 millones y un Ebitda de 1,8.

El presidente de Altia, Constantino Fernández, aseguró que la incorporación de Ednon “refuerza de forma muy clara nuestra capacidad para seguir ampliando el portfolio de servicios y complementar capacidades en ámbitos de alta demanda tecnológica”.

También añadió que la compañía adquirida cuenta con “una trayectoria sólida, un equipo muy cualificado y una cultura empresarial muy próxima a la nuestra”, lo que permitirá abrir “nuevas oportunidades para nuestros clientes y también para los profesionales que se incorporan al grupo”.

Por su parte, el socio de Ednon, Francisco Bao, destacó que la integración en Altia permitirá “dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos 22 años” y abrir “una nueva etapa para el equipo y para los clientes”.

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Según explicó, la unión facilitará abordar proyectos de mayor dimensión, combinar capacidades y ofrecer respuestas más especializadas en los procesos de transformación digital.

Fuente: La Opinión A Coruña

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