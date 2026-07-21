ETM culmina la compra de Mina Penouta y prepara su reapertura para producir minerales críticos en Europa

Energy Transition Minerals (ETM) ha culminado el proceso de adquisición de Mina Penouta, situada en el municipio ourensano de Viana do Bolo, y se convierte oficialmente en titular plena de la explotación. La compañía formalizó en A Coruña la escritura pública de transmisión de las licencias, con la que completa una operación que considera estratégica para su objetivo de convertirse en productor europeo de minerales críticos.

La adquisición supone un nuevo paso para el futuro del proyecto minero y permite a ETM, a través de su filial española, avanzar en los preparativos necesarios para la reanudación de la actividad. La empresa asegura que este proceso se desarrollará bajo criterios de seguridad, sostenibilidad y generación de valor para el territorio.

La operación también ha sido comunicada al mercado bursátil australiano (ASX) como un hito relevante dentro de la estrategia de la compañía. ETM considera que la compra consolida su posición como propietaria de un activo minero avanzado y le permite avanzar en su hoja de ruta para desarrollar actividad vinculada a materias primas consideradas de importancia estratégica en Europa.

El director general de ETM, Daniel Mamadou, calificó la finalización de la transacción como un momento transformador para la compañía. Según explicó, la operación otorga a ETM la propiedad total de la explotación y abre una vía para que Mina Penouta pueda regresar a la producción.

«La finalización de la transacción de Penouta representa un hito transformador en la historia de ETM, ya que continuamos nuestro camino para convertirnos en un productor de minerales críticos», señaló Mamadou.

El responsable de la compañía añadió que el objetivo inmediato pasa por acelerar la revisión detallada de las instalaciones, las operaciones y los estudios necesarios para determinar las condiciones en las que podrá retomarse la actividad.

«Nuestro objetivo inmediato es agilizar la revisión operativa detallada de las operaciones y los estudios necesarios para que la mina vuelva a operar lo antes posible», afirmó.

Mamadou indicó también que la empresa mantendrá informados a sus accionistas sobre los avances que se produzcan a medida que se desarrolle el proyecto y se complete la información necesaria para definir el reinicio de la explotación.

Una reapertura vinculada al desarrollo económico de Galicia

El director de ETM en España, Jorge Gil, destacó que la formalización de la adquisición permite cerrar un proceso decisivo para el futuro de Mina Penouta. La intención de la compañía, añadió, es impulsar una reapertura ordenada y compatible con los criterios de seguridad y sostenibilidad anunciados.

«Con la formalización de esta adquisición culminamos un proceso clave para el futuro de Penouta», afirmó Gil.

Según el responsable de ETM en España, el proyecto pretende contribuir al desarrollo económico y social del entorno y reforzar la posición de Galicia dentro de la cadena europea de suministro de materias primas críticas.

«Nuestro objetivo es impulsar una reapertura ordenada, segura y sostenible, que contribuya al desarrollo económico y social de Galicia y refuerce la cadena europea de suministro de materias primas críticas», explicó.

La compañía no ha concretado todavía una fecha para la reanudación de la actividad. El calendario definitivo dependerá de los resultados de la revisión operativa y de los diferentes estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales que se desarrollarán durante los próximos meses.

ETM explicará el proyecto a los vecinos de Viana do Bolo

Como parte de su compromiso con la transparencia y la participación local, ETM Spain celebrará este miércoles, 22 de julio, un encuentro con los vecinos de Viana do Bolo. La reunión comenzará a las 20.15 horas en la Casa da Cultura del municipio.

Jorge Gil será el encargado de presentar los detalles del proyecto y explicar los próximos pasos previstos para avanzar hacia la reapertura de Mina Penouta. El encuentro permitirá a la compañía trasladar directamente a la población local la situación actual de la explotación y las actuaciones que se llevarán a cabo.

ETM sostiene que el diálogo con la comunidad será una parte central del desarrollo del proyecto. La empresa asegura que quiere acompañar el proceso con información clara y mantener una relación directa con los vecinos.

«Mantener una comunicación abierta y transparente con los vecinos es una prioridad para ETM, porque entendemos que el desarrollo del proyecto debe ir acompañado de información clara, escucha activa y una relación de confianza con la comunidad local», afirmó Gil.

La reunión se produce un día después de que la compañía anunciase públicamente la culminación de la compra y la formalización de la transmisión de las licencias. ETM pretende utilizar este encuentro para presentar el proyecto en el territorio antes de avanzar en las siguientes fases del proceso.

Estudios técnicos y ambientales hasta 2027

Tras completar la adquisición, la empresa ha puesto en marcha una revisión operativa detallada de Mina Penouta. Este análisis servirá para diseñar la estrategia definitiva de reinicio de la actividad y determinar las actuaciones necesarias para recuperar la explotación.

El trabajo se irá completando de forma progresiva con nuevos datos técnicos y económicos. La compañía prevé finalizar esta fase adicional de análisis a finales de 2026.

Paralelamente, se realizarán estudios ambientales, de rehabilitación y sociales. La conclusión de estos trabajos está prevista para el primer semestre de 2027.

La empresa considera que esta información será necesaria para definir un modelo de reapertura que cumpla con los compromisos anunciados y permita desarrollar el proyecto con garantías. El proceso incluirá tanto la evaluación operativa de la explotación como el análisis de sus implicaciones ambientales y sociales.

ETM señala que el objetivo final es convertir Mina Penouta en un referente de minería responsable, innovación industrial y creación de valor para Galicia y Europa. La compañía vincula la reapertura a una estrategia de largo plazo basada en la seguridad, la sostenibilidad y la relación con el territorio.

La culminación de la compra supone, por tanto, el inicio de una nueva fase para Mina Penouta. A partir de ahora, la empresa centrará sus esfuerzos en completar los estudios, definir el plan de reinicio de la actividad y mantener informados tanto a los vecinos como a los accionistas sobre la evolución del proyecto. la reducción de la dependencia europea de suministros procedentes de terceros países.