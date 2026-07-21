La fundadora de Coosy, premiada por convertir una tienda online de Pontevedra en una firma con más de 200 puntos de venta

Virginia Pozo, fundadora y consejera delegada de Coosy, ha sido reconocida con el CaixaBank Premio Empresaria en Galicia por su trayectoria al frente de una compañía que ha pasado de ser una pequeña tienda multimarca por internet a convertirse en una firma de referencia dentro del sector de la moda femenina para eventos y ocasiones especiales.

El jurado ha destacado la experiencia empresarial de Pozo, su capacidad de liderazgo y su contribución al crecimiento y la transformación del territorio. La empresaria pontevedresa representará ahora a Galicia en la fase nacional del galardón, en la que competirá con las otras doce premiadas regionales de esta décima edición.

Coosy nació en 2011 como un proyecto de venta online de distintas marcas, pero poco después comenzó a diseñar y producir sus propias prendas. Tras quince años bajo la dirección de Virginia Pozo, la empresa cuenta con más de 25 puntos de venta propios y asociados y está presente en más de 200 establecimientos multimarca en España y otros mercados internacionales.

La compañía, con sede en Pontevedra, se ha especializado en vestir a la mujer para eventos y ocasiones especiales mediante colecciones de diseño propio. Su modelo empresarial combina producción local, crecimiento comercial, innovación y una apuesta por la sostenibilidad.

Uno de sus principales rasgos es la fabricación de proximidad. Según los datos facilitados, alrededor del 80% de las prendas de Coosy se confecciona en talleres cercanos, una decisión que la empresa vincula con el apoyo al tejido productivo nacional, el control del proceso de fabricación y el compromiso con el entorno.

De una tienda online a una marca con presencia internacional

La evolución de Coosy ha estado marcada por la ampliación progresiva de su estructura comercial. La firma comenzó como un pequeño negocio multimarca en internet y, tras dar el paso hacia el diseño propio, consolidó una identidad diferenciada dentro del mercado de la moda femenina.

El crecimiento de la empresa se refleja tanto en su red de tiendas como en su presencia en puntos de venta multimarca. En la actualidad, dispone de más de 25 establecimientos propios y asociados y distribuye sus productos en más de 200 espacios comerciales dentro y fuera de España.

CaixaBank ha valorado esta transformación como uno de los elementos relevantes de la candidatura de Virginia Pozo. El premio reconoce a empresarias que destacan por la solidez de sus proyectos, su visión estratégica, la capacidad para innovar y su implicación en la gestión diaria de sus negocios.

La entidad también ha tenido en cuenta el compromiso social y medioambiental de Coosy. La compañía señala entre sus pilares la sostenibilidad, el cuidado del entorno y la colaboración con distintas causas solidarias.

El director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, destacó durante la entrega del galardón que la trayectoria de Virginia Pozo representa un ejemplo de liderazgo empresarial femenino con capacidad para generar referentes próximos.

“Historias como la de Virginia demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones”, señaló.

Badiola añadió que la entidad pretende acompañar a empresarias que desarrollan proyectos sólidos, vinculados al territorio y con capacidad para abrir nuevas oportunidades.

“Desde CaixaBank queremos acompañar a empresarias que, como Virginia, impulsan proyectos sólidos, con arraigo en el territorio y capacidad para abrir camino”, afirmó.

Virginia Pozo competirá por el premio nacional

Tras recibir el reconocimiento en Galicia, la fundadora de Coosy pasará a formar parte de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red promovida por CaixaBank para favorecer el contacto entre las premiadas, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas específicas dirigidas a empresarias de referencia.

Virginia Pozo también optará al galardón nacional junto con las otras doce ganadoras regionales. La vencedora tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de diferentes países.

El Premio Empresaria celebra este año su décima edición. La convocatoria se dirige a mujeres con una implicación directa en la gestión de sus compañías, al menos tres años de actividad empresarial y una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros.

El jurado analiza aspectos como la evolución y la solidez del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad, el compromiso con la diversidad y la capacidad de liderazgo de las candidatas.

En el caso de Virginia Pozo, el reconocimiento pone el foco en la consolidación de Coosy como una marca de moda femenina con producción propia, red comercial y presencia en mercados internacionales.

Diez años reconociendo el liderazgo empresarial femenino

CaixaBank alcanza con esta edición una década de apoyo y reconocimiento a empresarias de distintos sectores y territorios. Durante este periodo, el premio ha distinguido a responsables de compañías vinculadas a la industria, la alimentación, la moda, la tecnología y otros ámbitos empresariales.

Entre las premiadas en ediciones anteriores figuran Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; y Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Cosentino.

También han recibido el reconocimiento Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; María José Cascajo, fundadora de HC Clover; Judith Viader, consejera delegada de Frit Ravich; y Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición.

La entidad presenta estos premios como una forma de visibilizar el papel de las mujeres empresarias en la economía y reconocer proyectos con capacidad para crear empleo, innovar y generar impacto social.

El galardón forma parte de las iniciativas de CaixaBank para promover el talento femenino, la diversidad y la igualdad de oportunidades dentro y fuera de la organización.

El papel de Coosy en el tejido empresarial de Pontevedra

El reconocimiento a Virginia Pozo sitúa también el foco en el crecimiento de una empresa nacida y desarrollada desde Pontevedra. Coosy ha mantenido su sede en la ciudad y ha construido desde allí una red comercial que se extiende por España y otros mercados.

La apuesta por la producción nacional constituye uno de los elementos centrales de su modelo. Con cerca del 80% de las prendas confeccionadas en talleres de cercanía, la firma mantiene una relación directa con el tejido productivo próximo.

La compañía combina esa fabricación local con el diseño propio y la expansión comercial. El paso de tienda multimarca online a firma con colecciones propias permitió a Coosy desarrollar una identidad de marca y ampliar progresivamente su presencia en el mercado.

Su especialización en moda femenina para eventos y ocasiones especiales ha definido su posicionamiento y ha acompañado el crecimiento de la empresa durante los últimos quince años.

CaixaBank ha señalado que el reconocimiento pretende distinguir precisamente este tipo de trayectorias: proyectos empresariales que crecen desde el territorio, desarrollan una estrategia propia y muestran capacidad para adaptarse a las exigencias del mercado.

Un premio ligado al programa de diversidad de CaixaBank

El Premio Empresaria se integra en Wengage, el programa de diversidad de CaixaBank. Se trata de un proyecto transversal basado en la meritocracia, la igualdad de oportunidades y la promoción de la diversidad en sus diferentes dimensiones.

La iniciativa incluye medidas relacionadas con la igualdad de género, la diversidad generacional y cultural, las personas con discapacidad y el colectivo LGTBI. También incorpora acciones internas para fomentar la conciliación, la flexibilidad y la creación de entornos laborales inclusivos.

Dentro de esta estrategia, CaixaBank desarrolla planes de mentoring femenino y aplica medidas dirigidas a reforzar la presencia de mujeres en los procesos de promoción interna. La entidad señala además que fue la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoring.

En el ámbito externo, el banco promueve iniciativas relacionadas con el liderazgo y el emprendimiento femenino, la educación, la innovación, el deporte, el medio rural y la inclusión laboral.

Entre ellas se encuentran, además del Premio Empresaria, el Premio A Profesional Autónoma, los Premios WONNOW dirigidos a mujeres en ámbitos STEM, el patrocinio de la selección femenina de baloncesto y distintos proyectos vinculados a la mujer en el medio rural.

CaixaBank también colabora en programas destinados a facilitar la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión y el desarrollo profesional de jóvenes con trastorno del espectro autista.

La entidad fue reconocida en 2025 por Euromoney como “Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa”. Asimismo, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa concedido por el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR en la categoría de excelente.

El premio concedido a Virginia Pozo refuerza ahora la visibilidad de Coosy y sitúa a su fundadora entre las trece empresarias que competirán por el reconocimiento nacional de esta décima edición.