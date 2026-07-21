La multinacional compostelana Televés suma más de 12,5 millones en ayudas públicas para proyectos tecnológicos

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó este martes en Santiago la “apuesta estratégica” del Ejecutivo por la industria tecnológica gallega a través de los fondos del Plan de Recuperación. Durante una visita a las instalaciones de Televés Corporación, defendió que estas ayudas están permitiendo reforzar la capacidad de las empresas gallegas para innovar, competir y generar empleo cualificado.

Blanco puso como ejemplo a la multinacional con sede en Santiago, cuya filial Maxwell Applied Technologies, ubicada en Ames, acaba de recibir 1,4 millones de euros de la segunda convocatoria del PERTE Chip del Ministerio de Industria y Turismo.

La ayuda financiará el proyecto denominado “Nuevas soluciones integradas de radiofrecuencia y empaquetado avanzado para sistemas de comunicación de última generación”. Esta aportación se suma a los más de 11,1 millones de euros que Televés Corporación ha obtenido durante los últimos años a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para distintos proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

En total, las cantidades recogidas en la información facilitada superan los 12,5 millones de euros entre la nueva ayuda del PERTE Chip y la financiación concedida anteriormente por el CDTI.

Pedro Blanco, en el centro, durante la visita / cedida

El delegado estuvo acompañado durante la visita por el consejero delegado de Televés Corporación, Gonzalo Redondo, y por el alcalde de Ames, Blas García. También participaron la directora general corporativa de la compañía, Esther Gómez; la directora de Maxwell Applied Technologies, Ana Peláez; y la concejala de Promoción Económica de Ames, Ana Paz García.

Más de 1.000 millones de impacto de los PERTE en Galicia

Pedro Blanco subrayó que el Gobierno está movilizando recursos “sin precedentes” para fortalecer la economía y mejorar la capacidad de las empresas en sectores de elevado valor añadido.

“El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está movilizando una cantidad de recursos sin precedentes para fortalecer la economía en todo el territorio”, afirmó durante la visita.

En este contexto, el delegado indicó que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, conocidos como PERTE, han dejado en Galicia un impacto superior a los 1.000 millones de euros.

Blanco definió esta movilización de recursos como “una oportunidad histórica para renovar el ecosistema empresarial” y avanzar en la modernización de la industria. Su mensaje se centró especialmente en la capacidad de estos programas para apoyar iniciativas tecnológicas, promover nuevas inversiones y mejorar la competitividad del tejido productivo gallego.

El delegado señaló que Televés Corporación representa un ejemplo de cómo las compañías pueden aprovechar los instrumentos de financiación pública para desarrollar proyectos ambiciosos y reforzar su posición en ámbitos tecnológicos.

A su juicio, la experiencia de la empresa demuestra que los fondos del Plan de Recuperación pueden traducirse en innovación, inversión y empleo de calidad en el territorio.

Una ayuda para comunicaciones de última generación

La nueva financiación del PERTE Chip se dirige a Maxwell Applied Technologies, una de las empresas integradas en Televés Corporación. Con sede en Ames, la filial desarrollará nuevas soluciones de radiofrecuencia y sistemas de empaquetado avanzado para comunicaciones de última generación.

El proyecto ha sido seleccionado dentro de la segunda convocatoria del PERTE Chip impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo. La ayuda concedida asciende a 1,4 millones de euros.

Pedro Blanco pudo conocer durante la visita el trabajo de la filial y los proyectos tecnológicos desarrollados por la corporación desde el área de Santiago.

La financiación del PERTE Chip se incorpora a las ayudas recibidas previamente por Televés Corporación para diferentes iniciativas de I+D+i. Según los datos aportados, el CDTI le ha concedido en los últimos años más de 11,1 millones de euros.

El delegado destacó que este respaldo público permite a las empresas desarrollar iniciativas vinculadas a la modernización industrial y mejorar su capacidad para competir en sectores tecnológicos.

Televés, una corporación con más de 700 empleados

Pedro Blanco agradeció a Televés Corporación su compromiso con el área de Santiago y con el impulso del talento gallego. La corporación está integrada por más de una veintena de empresas y cuenta con una plantilla superior a los 700 trabajadores.

El representante del Gobierno relacionó el crecimiento de compañías tecnológicas con la necesidad de atraer y retener personal cualificado en Galicia.

“Cuando las empresas presentan iniciativas ambiciosas y aprovechan estas herramientas de financiación, están impulsando la innovación, fortaleciendo su competitividad y creando oportunidades para atraer y retener personal cualificado”, remarcó.

Blanco defendió que el apoyo a este tipo de proyectos no se limita al desarrollo de nuevas tecnologías, sino que también puede favorecer la creación de oportunidades laborales y el fortalecimiento del tejido industrial.

La presencia de la filial Maxwell Applied Technologies en Ames fue destacada durante una visita en la que participaron representantes tanto del Ayuntamiento amiense como de la dirección de la compañía.

El Gobierno pone a Televés como ejemplo empresarial

El delegado presentó a Televés Corporación como una muestra del impacto que puede tener la combinación de iniciativa empresarial y financiación pública.

Según explicó, las compañías que desarrollan proyectos innovadores y recurren a los programas disponibles pueden reforzar su competitividad y contribuir a generar actividad económica en su entorno.

Blanco sostuvo que la movilización de fondos debe servir para modernizar la industria española y dotarla de una mayor capacidad para afrontar los cambios tecnológicos.

En el caso de Galicia, defendió que estos recursos están fortaleciendo a las empresas que operan en sectores de valor añadido. El delegado insistió en que el objetivo es construir una economía con una mayor base tecnológica y con capacidad para atraer profesionales cualificados.

La visita a las instalaciones de Televés permitió al representante del Gobierno conocer directamente la actividad de la corporación y de su filial de Ames, así como los proyectos financiados mediante las convocatorias públicas.

Colaboración entre el sector público y las empresas

Pedro Blanco puso también el foco en la importancia de la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial para avanzar en la transformación industrial.

“La colaboración entre el sector público y el privado es la mejor garantía para construir una industria más sólida, tecnológica y preparada para los retos del futuro”, señaló.

El delegado defendió que los programas del Plan de Recuperación ofrecen a las empresas una oportunidad para poner en marcha inversiones y proyectos que refuercen su capacidad tecnológica.

En su intervención, vinculó esta cooperación con tres objetivos: impulsar la innovación, mejorar la competitividad y crear oportunidades de empleo de calidad.

Blanco destacó que compañías como Televés Corporación demuestran que los recursos públicos pueden tener un efecto concreto sobre el tejido productivo cuando respaldan iniciativas empresariales con objetivos tecnológicos.

Innovación y talento desde Santiago y Ames

La visita tuvo como escenario las instalaciones de Televés en Santiago de Compostela, aunque una parte central de la información estuvo protagonizada por Maxwell Applied Technologies, con sede en Ames.

La participación del alcalde de Ames, Blas García, y de la concejala de Promoción Económica, Ana Paz García, reflejó la vinculación territorial del proyecto financiado por el PERTE Chip.

El delegado valoró el compromiso de la corporación con el área compostelana y con el talento gallego. La compañía concentra desde Galicia una estructura empresarial formada por más de veinte firmas y más de 700 empleados.

Para Blanco, este tipo de grupos empresariales contribuye a demostrar que Galicia dispone de compañías capaces de presentar proyectos tecnológicos, captar financiación y desarrollar soluciones vinculadas a comunicaciones de nueva generación.

La nueva ayuda de 1,4 millones de euros permitirá a Maxwell Applied Technologies avanzar en su proyecto de radiofrecuencia y empaquetado avanzado. Televés Corporación suma esta cantidad a los más de 11,1 millones recibidos anteriormente para otros proyectos de I+D+i.

Pedro Blanco insistió en que el Plan de Recuperación debe servir para fortalecer la capacidad de empresas como Televés y para extender las oportunidades de innovación, inversión y empleo cualificado por el conjunto del territorio gallego.