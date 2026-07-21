La Xunta busca con Sabadell Gallego nuevas vías para financiar vivienda protegida

La Xunta explora con Sabadell Gallego nuevas fórmulas de colaboración para facilitar la financiación de vivienda protegida en Galicia. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo este martes una reunión de trabajo con directivos de la entidad en San Caetano.

En el encuentro participaron también el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, y los directores de Inversión Inmobiliaria y de Sostenibilidad de Sabadell Gallego, Ricardo Rodríguez-Moreiras e Ignacio Rodríguez Taboada.

La reunión se enmarca en la Estrategia de desarrollo de suelo residencial impulsada por el Gobierno gallego, con la que la Xunta pretende promover 25.000 viviendas en la comunidad. De ese total, 20.000 serán protegidas.

El Ejecutivo autonómico busca abrir nuevas líneas de colaboración con la entidad bancaria, con la que ya firmó este mismo mes de julio un convenio para financiar promociones de vivienda pública.

Ese acuerdo forma parte del compromiso de la Xunta de duplicar durante la actual legislatura el parque público residencial. Según los datos aportados por el Gobierno gallego, hay ya 4.000 viviendas en distintas fases de ejecución.