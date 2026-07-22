Adiós a las colas: Galicia implanta cajeros para renovar el paro sin ir a la oficina

Renovar la demanda de empleo sin depender de la atención en ventanilla será más sencillo en Galicia. La Xunta ha completado la instalación de una red de cajeros autoservicio en las 54 oficinas de empleo de la comunidad, unos dispositivos concebidos para que las personas usuarias puedan realizar de manera autónoma gestiones habituales como la renovación o la recuperación de su demanda.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, presentó este miércoles el funcionamiento del sistema durante una visita a la oficina de empleo de O Carballiño. La medida pretende agilizar los trámites administrativos y liberar recursos para que el personal del Servicio Público de Empleo de Galicia pueda concentrarse en el acompañamiento individual y en la orientación laboral.

José González, este miñercoles durante la visita a la oficina de la localidad ourensana / cedida

Según explicó González, la implantación de estos dispositivos busca avanzar hacia un servicio “más autónomo, ágil y eficiente”, adaptado a las necesidades reales del mercado de trabajo y de una ciudadanía cada vez más acostumbrada a realizar gestiones por medios digitales.

Los cajeros permiten efectuar dos de los trámites más frecuentes: la renovación de la demanda de empleo y su recuperación. Su despliegue en toda Galicia llega después de una prueba piloto iniciada en diciembre de 2024 en las oficinas de Pontevedra-Pontevedra Bisbarra, A Coruña Centro y Santiago Norte.

Durante esa fase experimental se realizaron más de 2.000 gestiones, una experiencia que sirvió como base para extender el modelo al conjunto de la red autonómica.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Servicio Público de Empleo de Galicia, SPEG, y de los centros de formación dependientes de la Xunta. Este programa cuenta en 2026 con un presupuesto de ocho millones de euros.

La Administración autonómica vincula esta transformación a la evolución de los hábitos de las personas demandantes de empleo. En 2019, las renovaciones realizadas de manera telemática representaban el 33% del total, mientras que en la actualidad superan el 90%.

El incremento refleja el progresivo traslado de los trámites más rutinarios hacia los canales digitales. La intención de la Xunta es que los nuevos terminales faciliten también estas operaciones a quienes no dispongan de medios propios o prefieran realizarlas directamente desde una oficina.

Más tiempo para orientar a quienes tienen mayores dificultades

La automatización de las gestiones administrativas pretende permitir que los profesionales de las oficinas dediquen una mayor parte de su jornada a la orientación personalizada, especialmente en el caso de las personas que encuentran más obstáculos para incorporarse al mercado laboral.

Entre las herramientas que ya utiliza el SPEG se encuentra EMi, una solución basada en inteligencia artificial que ha sido reconocida por la Comisión Europea y está operativa en las 54 oficinas gallegas.

Este sistema ha permitido realizar el perfilado competencial de más de 108.000 personas, con el objetivo de identificar sus conocimientos, habilidades y posibilidades de inserción, así como ajustar mejor las ofertas de empleo y los itinerarios formativos a cada perfil.

A esta herramienta se suma el programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo, dirigido a mejorar la atención de las personas con mayores dificultades de inserción y a optimizar los recursos disponibles.

Mediante esta iniciativa, cerca de 58.000 personas han recibido atención personalizada. De ellas, alrededor de 18.400 consiguieron un empleo, según los datos facilitados por la Consellería de Emprego.

La Xunta plantea así un modelo en el que los cajeros y los servicios telemáticos asumen las operaciones más sencillas, mientras que la intervención de los orientadores se concentra en el diagnóstico, la formación y el acompañamiento de los demandantes.

Durante su visita, González también abordó el futuro de la oficina de empleo de O Carballiño, cuyo traslado está previsto al Centro Comarcal de la localidad, donde ya funciona el Polo de emprendimiento.

Las obras necesarias para habilitar las nuevas instalaciones se encuentran en proceso de licitación mediante un contrato cercano a los dos millones de euros.

El proyecto pretende reunir en un mismo espacio los servicios relacionados con el empleo por cuenta ajena y el emprendimiento. La Consellería considera que esta integración permitirá aprovechar las sinergias entre ambos ámbitos y convertir el centro en un punto de referencia comarcal para la empleabilidad y la captación de talento.

Con la extensión de los cajeros a toda la red, la Xunta da un nuevo paso en la digitalización de las oficinas de empleo. El desafío será combinar esa mayor autonomía en los trámites con una atención presencial centrada en quienes necesitan orientación, formación o un seguimiento más intenso para regresar al mercado laboral.