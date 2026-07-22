Afigal registra cifras récord en el primer semestre con 72 millones financiados y un 24% de crecimiento

En un escenario en el que el acceso al crédito resulta determinante para que las pequeñas empresas puedan invertir, disponer de liquidez o poner en marcha nuevos negocios, Afigal cerró el primer semestre de 2026 con sus mejores cifras. La sociedad de garantía recíproca financió proyectos empresariales por 72 millones de euros, un 24% más que en el mismo periodo del año anterior, y respaldó 722 operaciones que contribuyeron al mantenimiento de 28.941 empleos en Galicia.

La evolución refuerza el papel de Afigal como intermediaria entre las entidades financieras y las pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a financiación en mejores condiciones. La entidad supera ya los 13.500 socios, entre pymes, autónomos y emprendedores de las provincias de A Coruña y Lugo.

Uno de los datos que refleja la continuidad de esta relación es que el 32% de las empresas que solicitan un aval repite operación con la sociedad. Esta fidelidad, junto con el crecimiento de su base societaria, impulsó un semestre récord tanto por el volumen movilizado como por el número de proyectos respaldados.

Los socios de Afigal pueden acceder a líneas de financiación con condiciones preferentes en plazos, tipos de interés, comisiones y costes financieros. Las operaciones permiten afrontar inversiones, cubrir necesidades de circulante, reforzar la liquidez, reestructurar deuda o presentar garantías ante terceros.

Además del aval, la entidad ofrece asesoramiento financiero personalizado durante la tramitación, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas a las líneas que mejor se adapten a sus necesidades.

Las compañías de menor tamaño tuvieron un peso destacado durante los seis primeros meses del año. El 40,20% de las operaciones correspondió a micropymes, mientras que las pymes concentraron el 38% y los autónomos representaron el 22%.

El apoyo al emprendimiento también fue significativo: el 24% de las operaciones formalizadas entre enero y junio tuvo como destinatarios a emprendedores. Prácticamente una de cada cuatro financiaciones respaldadas por Afigal estuvo, por tanto, relacionada con la puesta en marcha o el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

Por sectores, las actividades terciarias reunieron el 41% de las operaciones, seguidas del comercio, con un 23%. La construcción concentró el 13%; el sector primario, el 12%; y la industria, el 11%.

Esta distribución muestra que la financiación llegó a negocios de distintos ámbitos de actividad, aunque con una presencia especialmente elevada de los servicios y el comercio.

La inversión concentra el 58% de la financiación

La mayor parte de los recursos movilizados por Afigal se destinó a impulsar proyectos de crecimiento y modernización empresarial. El 58% de la financiación tuvo como destino la inversión, mientras que otro 34% se dirigió a circulante, destinado a cubrir las necesidades económicas vinculadas al funcionamiento habitual de las empresas.

El porcentaje restante correspondió a refinanciaciones y avales técnicos o especiales. En conjunto, inversión y circulante absorbieron el 92% de los fondos, lo que refleja la importancia de estas operaciones tanto para desarrollar nuevos proyectos como para reforzar la actividad ordinaria de los negocios.

Entre los instrumentos canalizados durante el semestre destacaron las líneas promovidas por el Instituto Galego de Promoción Económica, Igape. Un total de 496 proyectos empresariales accedió a 59 millones de euros mediante estos programas.

Las líneas permiten financiar inversiones productivas, circulante, reestructuraciones de deuda y garantías frente a terceros. Cuentan con intereses subvencionados y ofrecen importes comprendidos entre los 3.000 euros y el millón de euros.

El plazo para solicitar estas ayudas financieras permanece abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Los proyectos asociados a las líneas del Igape representaron cerca de siete de cada diez operaciones respaldadas por Afigal durante el primer semestre. Los 59 millones canalizados a través de estos instrumentos constituyeron, además, la mayor parte de los 72 millones movilizados en el conjunto del periodo.

La concesión de un aval por parte de una sociedad de garantía recíproca facilita que las pequeñas empresas puedan presentar mayores garantías ante los bancos y obtener financiación a largo plazo con condiciones más favorables. Afigal negocia líneas financieras para sus socios y concede avales financieros, técnicos y especiales.

La entidad también presta servicios de asistencia y asesoramiento a las pymes y tramita operaciones acogidas a programas de crédito subvencionado.

El crecimiento del 24% registrado en el primer semestre, unido al aumento del número de socios y al porcentaje de empresas que vuelve a solicitar financiación, sitúa a Afigal como uno de los instrumentos de apoyo al tejido empresarial de A Coruña y Lugo.

Afigal cuenta con más de 40 años de experiencia en el ámbito de los servicios financieros. Entre sus objetivos figuran facilitar el acceso de las pymes al crédito, mejorar las condiciones de financiación y acompañar a las empresas durante la tramitación de sus operaciones.

La sociedad dispone de 47 entidades protectoras. Entre las principales se encuentran Abanca, la Xunta de Galicia y el Igape, así como Banco Sabadell Gallego, Banco Santander y Caixa Rural Galega.

También participan como socios protectores no financieros las diputaciones de A Coruña y Lugo, el Concello de Lugo, las cámaras de comercio, el Colegio de Economistas, las confederaciones de empresarios y diferentes asociaciones empresariales sectoriales.

Con 72 millones de euros financiados, 722 proyectos respaldados y más de 13.500 socios, Afigal encara la segunda mitad de 2026 después de alcanzar un balance récord y con las líneas del Igape todavía abiertas para nuevas solicitudes hasta finales de septiembre.