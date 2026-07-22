Bank of America eleva a 65 euros el precio objetivo de Inditex y ve potencial alcista del 20%

Las inversiones realizadas por Inditex para ampliar y modernizar su capacidad logística comienzan a reflejarse en las valoraciones de los analistas. Bank of America ha reiterado su recomendación de comprar acciones del grupo textil y ha elevado su precio objetivo desde los 62 hasta los 65 euros, una valoración que supone un potencial de revalorización cercano al 20% respecto a los aproximadamente 54,3 euros a los que cotizaba este miércoles a media sesión.

El banco estadounidense fundamenta su revisión en las inversiones acometidas por la compañía durante los últimos dos años. Inditex destinó 1.800 millones de euros a reforzar sus infraestructuras y capacidades logísticas, una estrategia que Bank of America considera determinante para sostener el crecimiento durante los próximos ejercicios.

La entidad entiende que los resultados del segundo trimestre fiscal, cuya publicación está prevista para septiembre, representarán un punto de inflexión para la evolución bursátil de la compañía. A partir del tercer trimestre, Inditex tendrá que compararse con periodos anteriores más exigentes y demostrar que puede mantener un crecimiento elevado y sostenible.

La mejora del precio objetivo llega después de que la compañía haya continuado invirtiendo en sus tiendas, plataformas digitales y centros logísticos. El propio grupo destaca que esta modernización tecnológica resulta esencial para mantener la eficiencia de sus operaciones y mejorar la experiencia de compra, tanto en los establecimientos físicos como en internet.

Bank of America prevé que estas inversiones contribuyan a acelerar la facturación de Inditex hasta el final de la década. Sus cálculos apuntan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7% durante los próximos tres años, apoyada en la expansión hacia mercados y segmentos de precios todavía poco explotados y en la ganancia de cuota frente a sus competidores.

Zara seguirá como motor, con Lefties ganando protagonismo

Aunque Zara continuará siendo la principal palanca de crecimiento del grupo, el análisis de Bank of America concede un papel cada vez más relevante a las cadenas de menor tamaño, especialmente a Lefties.

La entidad destaca el aumento de las ventas en las tiendas de Zara y la expansión internacional de Lefties. Los nuevos establecimientos de esta última cadena tienen una superficie cinco veces superior a la media del grupo y representan alrededor del 20% del crecimiento del espacio comercial de Inditex durante este año.

A ello se suma su desarrollo en el canal digital. Bank of America considera que la oferta en línea de Lefties puede ayudar a la marca a ganar cuota de mercado frente a Primark, su principal competidor en el segmento de precios más bajos.

La estrategia permitiría a Inditex crecer no solo mediante Zara, sino también ampliar su presencia en categorías más económicas y llegar a nuevos consumidores. El banco confía en que las inversiones realizadas permitan a las marcas más jóvenes del grupo desempeñar un papel de apoyo cada vez mayor.

La revisión también mejora las estimaciones de resultados a más largo plazo. Bank of America mantiene prácticamente sin cambios su previsión de beneficio por acción para 2027, pero eleva un 2% la estimación para 2028 y un 5,7% la correspondiente a 2029.

Inditex cerró su ejercicio de 2025 con una facturación de 39.900 millones de euros, un 3,2% más, y un beneficio neto de 6.200 millones, con un crecimiento interanual del 6%. La compañía atribuyó esa evolución a la acogida de su propuesta de moda, el control de los gastos y las inversiones en tiendas, tecnología, comercio electrónico y logística.

Las acciones cotizaban este miércoles en torno a los 54,3 euros, con una ligera subida durante la sesión. El nuevo precio objetivo de Bank of America, fijado en 65 euros, refuerza así su apuesta por el potencial de crecimiento a largo plazo del grupo gallego, aunque la compañía deberá confirmar en sus próximos resultados que las inversiones se traducen en una aceleración sostenida de las ventas.