Comisiones Obreras se concentra en Santiago contra la apertura de comercios en domingos y festivos

La Federación de Servicios de CCOO se concentró este miércoles ante el centro comercial As Cancelas, en Santiago, para mostrar su rechazo a la apertura de los establecimientos comerciales durante determinados domingos y festivos. La protesta formó parte del calendario de movilizaciones relacionado con las huelgas convocadas para el 26 de julio y el 15 de agosto.

La concentración tuvo lugar en la entrada principal del centro comercial y estaba convocada entre las 11.00 y las 12.00 horas. Bajo la reivindicación de “más tiempo para vivir”, CCOO trasladó su oposición a un modelo de horarios que considera perjudicial para las condiciones laborales de las plantillas y para la capacidad del pequeño comercio de competir con las grandes superficies.

La organización sindical centró sus críticas en las aperturas del domingo 26 de julio y del sábado 15 de agosto. CCOO considera que trabajar durante esas jornadas supone "un ataque al derecho al descanso y a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar".

La movilización de Santiago dio continuidad al trabajo que el sindicato asegura haber desarrollado durante los últimos meses. En ese periodo, CCOO mantuvo su rechazo a la ampliación de las aperturas tanto en los espacios de negociación como ante la opinión pública.

El sindicato también valoró positivamente la incorporación de otras organizaciones sindicales a la reivindicación y a las movilizaciones. A su juicio, la unidad de acción refuerza la defensa de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores del comercio gallego.

CCOO denunció que la actividad comercial en domingos y festivos consolida un modelo basado en la disponibilidad permanente de las plantillas. Según la organización, esta situación agrava los problemas de un sector marcado por la parcialidad, los horarios irregulares y las dificultades para compatibilizar el trabajo con la vida personal y familiar.

La Federación de Servicios subrayó además que se trata de un sector altamente feminizado, por lo que las dificultades para conciliar afectan especialmente a unas plantillas formadas mayoritariamente por mujeres.

El pequeño comercio, ante una competencia desigual

La protesta también puso el foco en las consecuencias para el pequeño comercio. CCOO sostiene que las grandes cadenas y superficies disponen de más recursos para aprovechar las aperturas durante domingos y festivos, mientras que los negocios de menor tamaño afrontan una competencia desigual.

Según el sindicato, esta diferencia puede comprometer la viabilidad de los establecimientos de proximidad. Por ello, rechaza que ampliar el número de días de apertura represente el modelo adecuado para el comercio gallego.

La organización defiende que el futuro del sector debe pasar por mejorar las condiciones laborales, reforzar el empleo de calidad y garantizar el descanso efectivo de las personas trabajadoras, en lugar de extender la actividad comercial a más domingos y festivos.

La concentración celebrada este miércoles en As Cancelas quedó así integrada en un calendario de acciones que incluye las huelgas convocadas para el 26 de julio y el 15 de agosto. Con estas movilizaciones, CCOO pretende situar el descanso, la conciliación y la defensa del pequeño comercio en el centro del debate sobre los horarios comerciales en Galicia.