Galicia paga a sus proveedores en menos de 15 días, muy por debajo del límite legal

Galicia se situó en mayo como la segunda comunidad autónoma con menor periodo medio de pago a proveedores de España, en un momento en el que el promedio autonómico volvió a aumentar y tres territorios superaron el límite establecido por la normativa. La Administración gallega tardó una media de 14,97 días en atender sus facturas, prácticamente el mismo plazo que Andalucía, que encabezó la clasificación con 14,94 días.

Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda confirman que Galicia mantuvo sus pagos muy por debajo del máximo legal de 30 días. Solo Andalucía presentó un resultado ligeramente mejor, mientras que Aragón ocupó la siguiente posición con 16,90 días.

También quedaron por debajo de los 20 días Canarias, con 16,99; Cantabria, con 17,20; Castilla-La Mancha, con 17,37; Madrid, con 17,62; La Rioja, con 19,69, y Murcia, con 19,90 días.

En el conjunto de las comunidades autónomas, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) alcanzó en mayo los 24,17 días. El dato supone un incremento de 1,58 días respecto a abril, cuando la media autonómica se había situado en 22,59 días, aunque continúa por debajo del límite legal.

Tres comunidades superan el plazo legal

La situación fue muy distinta en Baleares, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, las únicas autonomías que tardaron más de 30 días en pagar a sus proveedores durante mayo.

Baleares registró el mayor periodo medio, con 51,72 días, seguida de Castilla y León, con 36,98, y la Comunidad Valenciana, con 33,17 días. Tras ellas aparecen Cataluña, con 28,04; Asturias, con 25,97; Navarra, con 25,52; Extremadura, con 23,46, y el País Vasco, con 22,45 días.

El dato gallego supone, por tanto, menos de la mitad del plazo legal y se sitúa más de nueve días por debajo del promedio del conjunto de las comunidades autónomas.

La Administración Central, por su parte, redujo su periodo medio de pago hasta los 20,85 días, 0,79 menos que en abril. Las operaciones ya abonadas presentaron una media de 20,46 días, mientras que las pendientes alcanzaron los 21,73 días.

Las entidades locales incluidas en el modelo de cesión registraron un periodo medio de 31,20 días, ligeramente por encima del límite. No obstante, el resultado mejora en 0,67 días el contabilizado en el mismo mes del año anterior.

Entre las principales ciudades españolas, Las Palmas de Gran Canaria presentó el mayor retraso, con una media de 80,43 días. También superaron el límite Palma, con 51,97 días, y Murcia, con 30,68.

Los fondos de la Seguridad Social mantuvieron el plazo más reducido de los distintos niveles administrativos analizados, con una media de 10,49 días, aunque el dato aumentó en 1,21 días respecto a abril. Las operaciones pagadas se situaron en 9,10 días y las pendientes, en 17,02.

El resultado de mayo consolida a Galicia entre las administraciones autonómicas que atienden con mayor rapidez sus compromisos comerciales. Con una media de 14,97 días, la comunidad se quedó a solo tres centésimas de Andalucía y aventajó ampliamente tanto al promedio autonómico como al plazo máximo previsto en la normativa.