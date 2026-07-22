Recursos de Galicia busca superar los 100 millones de capital y abre la puerta a nuevas empresas gallegas

Recursos de Galicia quiere más que duplicar su capacidad financiera para acometer nuevas inversiones energéticas y extender a otros territorios los beneficios que ya aplica en el entorno del parque eólico de Mondigo. La sociedad, que cuenta con algo más de 40 millones de euros desembolsados, se ha fijado como objetivo alcanzar o superar los 100 millones mediante una ampliación de capital abierta al tejido empresarial gallego.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el consejero delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas, presentaron el proceso ante representantes de los clústeres y de las confederaciones empresariales de la comunidad. La reunión buscaba explicar las condiciones y el calendario de una operación anunciada esta semana por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Antes del encuentro, Lorenzana señaló que la intención es dar a conocer la ampliación al mayor número posible de compañías. Según explicó, podrá participar cualquier empresa gallega, con independencia de su tamaño o de su objeto social, salvo aquellas vinculadas a los sectores energético o minero.

La conselleira defendió que el fortalecimiento financiero permitirá a Recursos de Galicia continuar invirtiendo y avanzar en sus objetivos: reducir los costes energéticos de la industria y de la población gallega y conseguir que los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales repercutan especialmente en los habitantes de los municipios próximos a los proyectos.

La Xunta, principal accionista de la sociedad, participará mediante una aportación en especie. Integrará sus participaciones en compañías con activos energéticos ubicados íntegramente en Galicia, entre ellas el 30,92% de Nedgia Galicia y los porcentajes de entre el 3% y el 4% que el Instituto Enerxético de Galicia posee en seis parques eólicos, con una potencia instalada conjunta de 186 megavatios.

“La Xunta realizará la aportación como accionista mayoritario y ahora queremos que la ampliación sea lo más pública y abierta posible a todas las empresas gallegas”, resumió Lorenzana.

Tres empresas ya preguntaron cómo entrar en el accionariado

Bruquetas confirmó que la aspiración de la compañía es superar los 100 millones de euros, aunque el importe definitivo dependerá de la respuesta del tejido productivo durante las reuniones programadas con organizaciones empresariales.

“Queremos llegar a esos 100 millones y superarlos; ese sería nuestro objetivo”, afirmó el consejero delegado, que explicó que los encuentros permitirán conocer el interés real de las empresas y determinar el alcance final de la operación.

El responsable de Recursos de Galicia aseguró también que en las últimas horas tres empresas habían contactado con la sociedad para informarse sobre cómo formar parte de su accionariado. Actualmente, la parte privada está integrada por 32 compañías, que en conjunto sostienen más de 21.000 empleos directos y representan alrededor del 14% del producto interior bruto gallego.

El aumento de capital pretende ampliar la base social y elevar la capacidad inversora de la compañía para trasladar a otras zonas y tecnologías las políticas de retorno económico ya iniciadas en sus primeros proyectos.

Recursos de Galicia adquirió el 100% del parque eólico de Mondigo, su primera gran operación. Esta inversión permitió poner en marcha el programa Mondigo Beneficia, que ofrece descuentos en la factura eléctrica a los vecinos del entorno de la instalación.

En julio de 2025, la sociedad entró además con un 10% en Recursos Minerales de Galicia, promotora del proyecto minero de Doade, en Ourense, declarado estratégico por la Comisión Europea.

La ampliación se presentará durante las próximas semanas al empresariado gallego en reuniones lideradas por la Consellería de Economía e Industria. Entre octubre y noviembre está prevista la recepción de un informe independiente que valore las aportaciones en especie de la Xunta.

La compañía trabaja con la previsión de someter la operación a su aprobación definitiva en la junta general de diciembre, con el objetivo de cerrar el proceso antes de que finalice 2026.