Catalonia y Marriott se unen para desarrollar dos nuevos resorts 'todo incluido' en Jamaica y Tanzania

Marriott International y Catalonia Hotels & Resorts han firmado un acuerdo para la apertura de dos nuevos resorts en Zanzíbar y en Jamaica. Los hoteles son propiedad de Catalonia y serán gestionados y operados por el equipo de la empresa española, pero bajo las marcas de Marriott, lo que le da la posibilidad, entre otras cosas, de formar parte del programa de fidelización de la cadena (Marriott Bonvoy), con cerca de 282 millones de socios en todo el mundo.

En concreto, el pacto supone la apertura de un nuevo establecimiento bajo la marca Marriott Hotels en Montego Bay y un Autograph Collection en Zanzíbar. El primero se trata de un complejo de 522 habitaciones que contará con 13 restaurantes y bares, tres piscinas, spa, gimnasio, espacios para reuniones, y canchas de tenis y pickleball.

El segundo será el primer establecimiento de la cadena española en el continente africano. El complejo está situado en primera línea de mar y contará con 271 suites. Entre sus instalaciones destacan varias piscinas, spa, teatro, un 'jetty' sobre el océano con piscina marina y bar. El resort ha sido diseñado para integrarse en el entorno natural de la isla y convertirse en un referente en la isla.

La operación permite a Catalonia acercarse a los mercados internacionales y especialmente el norteamericano a través de la estructura comercial de Marriott, según destaca la empresa. Y refuerza la relación entre ambas compañías, iniciada en 2012 con la firma del acuerdo de colaboración por el que la cadena estadounidense incorporó a su porfolio el Renaissance Barcelona Fira Hotel, establecimiento urbano que la compañía española tiene en propiedad y gestión en L’Hospitalet de Llobregat.

Ahora, Marriott certifica a Catalonia también como operador de sus marcas en el segmento de todo incluido, y permite abrir nuevas posibilidades futuras de negocio. "Este acuerdo refleja el reconocimiento de marcas internacionales referentes del sector a nuestra eficacia operativa y la solidez de nuestro modelo de gestión, y está alineado con la estrategia de expansión de la cadena, incluyendo alianzas selectivas junto a partners sólidos que apoyen nuestro crecimiento en mercados estratégicos", celebra el director general de Negocio de Catalonia, Manuel Valenzuela.

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El director de Desarrollo para el Caribe y Latinoamérica (CALA) de Marriott International, Laurent de Kousemaeker, destaca que "estos acuerdos representan un hito importante en nuestra estrategia en el segmento de todo incluido y demuestran la solidez de nuestras relaciones con propietarios experimentados que buscan maximizar el valor a través de las marcas de Marriott, reconocidas mundialmente. Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Catalonia con dos resorts exclusivos en destinos turísticos muy atractivos".

Fuente: El Periódico