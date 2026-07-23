Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contrato busesCaso ZapateroLey de tabacoEl tiempoFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Jubilación

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

La norma sale adelante y permitirá a los empleados públicos acogerse a la jubilación parcial, además de aumentar la compensación por residencia en Baleares

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Congreso ha aprobado la convalidación del decreto ley que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas y que eleva el plus por residencia para los funcionarios del Estado que viven en Baleares, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox y Podemos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  2. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
  3. Así será la nueva red de buses de Santiago: nuevas líneas, horarios y precios para conectar la USC con el centro y la estación intermodal
  4. El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
  5. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  6. Luz verde del Gobierno a una modificación de obra por 242.000 euros para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo
  7. Pepe Albela, creador de Nordés, lanza el primer whisky gallego de 65 grados a 400 euros la botella
  8. Un incendio forestal que apunta a intencionado obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago durante la madrugada: 'Es muy raro que ocurriera ahí

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado

Evacuada la localidad madrileña de Aldea del Fresno por el incendio en Villa del Prado

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

Pablo Puyol llega a Santiago con la comedia "Nada" a finales de verano

Pablo Puyol llega a Santiago con la comedia "Nada" a finales de verano

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?

Rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una indisposición en el Camiño dos Faros

Rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una indisposición en el Camiño dos Faros

La curiosa razón por la que el Aeropuerto de Santiago es SCQ

La curiosa razón por la que el Aeropuerto de Santiago es SCQ

Restricciones de tráfico, aparcamiento y acceso en Santiago por el Apóstol: estas son las zonas afectadas

Restricciones de tráfico, aparcamiento y acceso en Santiago por el Apóstol: estas son las zonas afectadas
Tracking Pixel Contents