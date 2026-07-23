Jubilación
El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones
La norma sale adelante y permitirá a los empleados públicos acogerse a la jubilación parcial, además de aumentar la compensación por residencia en Baleares
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EFE
Madrid
El Congreso ha aprobado la convalidación del decreto ley que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas y que eleva el plus por residencia para los funcionarios del Estado que viven en Baleares, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox y Podemos.
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