Profesionales lácteos del futuro: la USC lanza un máster presencial con apoyo de Lactalis España

La transformación de las granjas lecheras ya no depende únicamente de producir más, sino de incorporar tecnología, mejorar el bienestar animal, optimizar los recursos y gestionar las explotaciones con criterios económicos y medioambientales cada vez más exigentes. Para preparar a los profesionales que deberán afrontar ese cambio, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) mantiene abierto hasta el próximo 23 de agosto el plazo de preinscripción de su Máster de Formación Permanente en Producción de Leche, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Lactalis España.

El programa comenzará en septiembre de 2026, tendrá una duración de dos años y consta de 60 créditos ECTS. Su modalidad será presencial y dispondrá de un número limitado de plazas, con el objetivo de ofrecer una formación especializada y cercana al alumnado.

Una vez finalizado el periodo de preinscripción, las personas admitidas podrán formalizar la matrícula entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre.

Lactalis España anima a estudiantes, jóvenes titulados y profesionales vinculados al ámbito agroganadero a valorar esta formación como una vía para desarrollar su carrera en una actividad marcada por la tecnificación, la innovación y la necesidad de incorporar perfiles cualificados.

El máster ofrece una visión global de la cadena de valor de la leche y combina contenidos científicos, técnicos y empresariales. El programa aborda materias como la reproducción y la sanidad animal, la alimentación del ganado, la producción de forrajes, el bienestar animal, la calidad de la leche y el diseño de las instalaciones ganaderas.

También incluye formación sobre la gestión técnica y económica de las explotaciones, un ámbito especialmente relevante en un contexto de aumento de costes, transformación tecnológica y mayores exigencias en materia de sostenibilidad.

El equipo docente estará integrado por profesores universitarios, investigadores y profesionales procedentes de instituciones académicas, centros tecnológicos, cooperativas y empresas vinculadas al sector. La intención es acercar al alumnado tanto los conocimientos científicos más recientes como las prácticas aplicadas actualmente en la producción láctea.

Del aula a las explotaciones y las industrias

Uno de los principales elementos del programa será su orientación práctica. Los estudiantes participarán en visitas técnicas y actividades de campo en explotaciones ganaderas, centros de recría, cooperativas, industrias lácteas y centros de investigación.

Estas experiencias permitirán completar la formación teórica con el conocimiento directo de los procesos de producción, transformación y análisis de la leche, así como de los problemas cotidianos que afrontan las granjas.

Las clases se desarrollarán principalmente en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo y en las instalaciones del Laboratorio Interprofesional Gallego de Análisis de Leche (LIGAL).

El programa pretende responder a algunos de los principales desafíos del sector, entre ellos la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de la sostenibilidad, el uso eficiente de los recursos y el relevo generacional.

La producción láctea necesita además profesionales capaces de interpretar datos, aplicar innovaciones, garantizar la calidad del producto y tomar decisiones que permitan mantener la viabilidad económica de las explotaciones.

Como entidad patrocinadora y colaboradora, Lactalis España enmarca su participación en el compromiso con la formación, la transferencia de conocimiento y la atracción de talento. La compañía considera que la colaboración entre la universidad, las empresas y los productores resulta fundamental para mejorar la competitividad del sector.

El grupo opera en España desde 1983 y dispone de ocho plantas industriales, seis de ellas situadas en municipios de menos de 25.000 habitantes. Cuenta con 2.679 profesionales y colabora con 1.405 ganaderías repartidas por 13 comunidades autónomas.

En 2024 recogió 963 millones de litros de leche, de los que el 98,9% contaba con certificación de bienestar animal, según los datos facilitados por la compañía.

La USC, por su parte, mantiene una estrecha relación con el sector agroalimentario y el medio rural a través del Campus Terra de Lugo, desde el que impulsa proyectos relacionados con la investigación, la innovación y el desarrollo territorial.

Las personas interesadas en el máster pueden consultar las condiciones de acceso y presentar su solicitud a través de la página de estudios propios de la Universidad de Santiago.