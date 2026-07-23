El Sabadell ficha a una nueva máxima responsable de banca privada

El Banc Sabadell tiene nueva máxima responsable de banca privada. Se trata de Adela Martín, procedente del Banco Santander y que se convierte en el primer gran fichaje de la era Marc Armengol. El flamante consejero delegado, que ejerce en el cargo desde el pasado junio, ya señaló en su momento que la banca privada será una de las prioridades de la entidad.

El objetivo de Martín será el de llevar al Sabadell Urquijo Banca Privada –denominación oficial de este departamento en la entidad catalana– al liderazgo en España. El Sabadell es muy reconocido por su labor en banca de empresas, y quiere relanzar ahora un área reservada a clientes de grandes patrimonios (habitualmente a partir de los 500.000 euros). La directiva sustituirá en el cargo a Ramón de la Riva, hasta ahora máximo responsable de banca privada, que deja las funciones ejecutivas y seguirá vinculado al banco en que ha trabajado durante las últimas dos décadas.

Adela Martín, nueva responsable de banca privada del Banc Sabadell. / BANC SABADELL

Martín es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. A lo largo de su carrera ha estado más de 15 años en Bankinter, donde lideró el área de banca privada hasta que se incorporó en 2015 al Santander. En la entidad de los Botín estuvo relacionada también a banca privada, gestión de activos y seguros; en los dos últimos años ha sido la responsable de globalización de Wealth Management & Insurance del Grupo Santander.

Martín se incorporará a Banco Sabadell en los próximos meses y reportará a Carlos Ventura, consejero director general de Negocios de la entidad y número dos del Sabadell. “La experiencia y profesionalidad de Adela Martín, con numerosos éxitos probados, nos llevarán a construir la mejor propuesta de banca privada de España en un corto periodo de tiempo”, ha asegurado Ventura en un comunicado remitido por el Sabadell.

El directivo vallesano ha recordado que la banca privada "requiere un acompañamiento y asesoramiento altamente especializado, unas capacidades globales de inversión y una visión integral del patrimonio”. Asimismo, Ventura ha asegurado que en los próximos años el banco tendrá "un crecimiento significativo" en el número de clientes, los volúmenes gestionados y la aportación de este área a la cuenta de resultados del banco.

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A día de hoy, Sabadell Urquijo Banca Privada gestiona 79.000 millones de euros de sus más de 145.000 clientes, con una plantilla de más de 500 banqueros especializados en el asesoramiento de ahorro, inversión y financiación de los altos patrimonios.