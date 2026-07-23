Las vacaciones se encarecen: el lleno de diésel supera de nuevo los 100 euros en algunas estaciones de Santiago

El gasto de las vacaciones comienza antes de arrancar el coche. A pocos días de agosto y tras tres semanas consecutivas de subidas de los carburantes, llenar un depósito medio de diésel ya supera los 100 euros en algunas estaciones de Santiago si no se dispone de ningún tipo de descuento, mientras que la gasolina 95 se queda a solo unos céntimos de esa barrera. Sin embargo, elegir dónde repostar puede suponer una diferencia de que roza los 17 euros en una sola operación.

En la estación más cara de las analizadas por el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica, el gasóleo A se vende este jueves en Compostela a 1,855 euros por litro, por lo que llenar un depósito de 55 litros cuesta 102,03 euros. La misma cantidad supone un desembolso de 85,09 euros en la low cost más económica, donde el litro se sitúa en 1,547 euros.

La diferencia entre ambos establecimientos alcanza los 30,8 céntimos por litro. En diez depósitos completos, el ahorro acumulado ascendería a 169,40 euros.

La gasolina tampoco queda lejos de los tres dígitos. En la estación con el precio más elevado, la gasolina 95 E5 cuesta 1,815 euros por litro y llenar 55 litros asciende a 99,83 euros.

En la low cost más barata, con el litro a 1,579 euros, el mismo depósito cuesta 86,85 euros. El conductor se ahorraría así 12,98 euros por repostaje y 129,80 euros al completar diez llenados iguales.

Las diferencias entre las estaciones de Santiago coinciden con un cambio de tendencia en el conjunto de España. Los carburantes encadenan tres semanas de encarecimientos después de que, a comienzos de julio, dejase de aplicarse el IVA reducido del 10% incluido entre las medidas para contener las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

Desde entonces, la gasolina acumula una subida cercana al 10%, mientras que el diésel se ha encarecido casi un 8%. El precio medio nacional de la gasolina 95 se sitúa esta semana en 1,581 euros por litro, un 2,59% más que siete días antes y su nivel más alto desde finales de marzo.

El gasóleo ha registrado un incremento semanal más intenso, del 4,7%, hasta alcanzar una media de 1,622 euros por litro, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

El descuento fiscal se reducirá en agosto

La desaparición del IVA reducido fue compensada parcialmente con una rebaja temporal del impuesto especial de hidrocarburos. El descuento es de 15 céntimos por litro durante julio, pero se reducirá a diez céntimos en agosto y a cinco en septiembre.

Antes del cambio fiscal, los carburantes habían encadenado cinco semanas de descensos. La caída acumulada llegó al 11% en el diésel y llevó a la gasolina a marcar mínimos anuales, una tendencia que comenzó a revertirse a principios de este mes.

Al efecto de los impuestos se suma la evolución del petróleo en los mercados internacionales. El barril de Brent, referencia en Europa, cotiza cerca de los 98 dólares, mientras que el Texas estadounidense ronda los 90.

El encarecimiento del crudo no se traslada de forma inmediata a las gasolineras, sino que suele llegar con cierto retraso. El importe que finalmente paga el conductor depende también de la cotización específica de cada carburante, los impuestos, la logística, el coste de la materia prima y los márgenes de cada establecimiento.

Con los precios medios nacionales, llenar un depósito de 55 litros de diésel cuesta alrededor de 89,21 euros, 10,45 euros más que hace un año. En el caso de la gasolina, el desembolso medio alcanza los 86,95 euros, unos 4,89 euros más.

Pese a las últimas subidas, los carburantes siguen lejos de los máximos del verano de 2022, cuando la gasolina llegó a 2,141 euros por litro y el gasóleo alcanzó los 2,10 euros.

Los precios españoles también se mantienen por debajo de la media europea. La gasolina 95 cuesta de media 1,908 euros por litro en la Unión Europea y 1,962 en la zona euro. En el diésel, las medias alcanzan los 1,927 y 1,968 euros, respectivamente.

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La comparación entre las estaciones consultadas en Santiago demuestra, no obstante, que los promedios no siempre reflejan la factura que acaba pagando cada conductor. Revisar los precios antes de repostar puede evitar un sobrecoste cercano a 17 euros en diésel y a 13 euros en gasolina, una diferencia especialmente significativa ante los desplazamientos de las vacaciones de agosto.