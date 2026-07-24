Adolfo Domínguez celebra 50 años con la visita de la Reina Letizia a su sede en Ourense

La reina Letizia visitó este viernes la sede de Adolfo Domínguez en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, en Ourense, con motivo del 50.º aniversario de la firma gallega. Durante un recorrido de más de una hora y media, conoció el trabajo de sus distintos departamentos y saludó a los empleados, que la despidieron con aplausos y gritos espontáneos de «¡Viva la Reina!».

Doña Letizia estuvo acompañada por el diseñador y empresario Adolfo Domínguez, su hija y actual presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez, así como por directivos, consejeros, miembros de la familia y el secretario de Estado de Industria, Jordi García.

La visita comenzó pasadas las 12.40 horas en el showroom de la empresa, donde se exhiben prendas de Zenit, la colección primavera-verano de 2026 presentada en septiembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La Reina recorrió la sala y se interesó por las prendas expuestas en los maniquíes. Durante la conversación, incluso reparó en el característico cuello Mao que llevaba el fundador de la marca.

La reina mirando uno de los modelos / cedida

La firma celebra este año medio siglo desde su nacimiento en 1976. En la década de los ochenta irrumpió en la moda española con el lema «La arruga es bella», convertido en una de las frases publicitarias más reconocibles del sector.

Tras visitar el showroom, doña Letizia se desplazó al taller de sastrería, donde pudo observar el trabajo artesanal de las costureras. También conoció el Ágora, el espacio en el que los equipos creativos presentan cada seis meses las ideas para las nuevas colecciones.

El recorrido continuó por las áreas de comunicación, finanzas, comercio electrónico, diseño y patronaje. En esta última, la Reina conversó con distintos trabajadores, entre ellos un diseñador y una modelo, que le explicaron aspectos como la calidad de los tejidos, la caída de los pliegues y la importancia de que una idea pueda trasladarse correctamente a la prenda final.

Doña Letizia conoció así el proceso que sigue una colección desde su planteamiento inicial hasta que llega a las tiendas. La compañía mantiene en Galicia todos sus servicios centrales, donde trabajan 310 personas.

Al finalizar la visita, la monarca se hizo una fotografía de grupo con la plantilla y dedicó varios minutos a intercambiar palabras y saludos con los trabajadores. Fue entonces cuando los empleados comenzaron a aplaudirla y a gritar «¡Viva la Reina!». Doña Letizia respondió agradeciendo el recibimiento antes de abandonar las instalaciones.

Un vestido de la colección Zenit y sin zonas VIP

Para la ocasión, la Reina eligió un vestido de la colección Zenit de Adolfo Domínguez, acompañado por un bolso Dorna de la firma y unas sandalias verdes de temporadas anteriores.

Adriana Domínguez destacó que doña Letizia ya era clienta de la compañía antes de convertirse en princesa de Asturias y, posteriormente, en Reina de España.

«Para nosotros es un enorme honor porque creemos que la Reina es una gran embajadora de la moda española, no solo de la nuestra», señaló la presidenta ejecutiva.

Domínguez recordó también que la monarca ha elegido prendas de la firma para ocasiones destacadas, como la final de la Copa del Mundo. Según explicó, acude personalmente a las tiendas y rechaza recibir un trato diferente al del resto de clientes.

«Siempre viene a la tienda, no quiere estar en ninguna zona VIP, sino estar con los clientes y saludar a todo el mundo. Es realmente una inspiración», afirmó.

La presidenta de la empresa subrayó que el respaldo de la Reina «les ha llegado al corazón», especialmente por tratarse de una firma cuya sede se encuentra en Ourense, lejos de las grandes capitales internacionales de la moda.

«Construye país y apoya a la industria», aseguró Adriana Domínguez, quien destacó la cercanía mostrada por doña Letizia y su interés por saludar «a absolutamente todo el mundo».

El proyecto para recuperar el lino gallego

La sostenibilidad y la recuperación de materias primas locales ocuparon una parte importante del recorrido. La Reina se interesó especialmente por la Iniciativa Galega polo Liño, un proyecto que busca recuperar el cultivo de esta planta en Galicia y avanzar hacia una industria textil vinculada al territorio.

Según Adriana Domínguez, doña Letizia planteó la posibilidad de implicar también al sector industrial en la iniciativa, aprovechando la presencia de un representante del Ministerio de Industria.

«Vamos a ver si salimos también de la moda y nos vamos a la agricultura y a las semillas, y podemos crear una industria del lino en Galicia, que tuvo uno de los mejores linos del mundo. A ver si somos capaces de resucitarlo», explicó.

La monarca conoció además otros proyectos impulsados por la Fundación Adolfo Domínguez, como la cátedra I+AD de Innovación Textil con la Universitat Politècnica de Catalunya, la película El eco de otras voces, dedicada a la trayectoria del diseñador, y una colección cápsula confeccionada con algodón cultivado en España.

Los orígenes de la compañía se remontan a los abuelos paternos de la actual presidenta, que trasladaron un pequeño taller de confección desde A Pobra de Trives hasta Ourense, donde fundaron la sastrería El Faro.

En 1976 nació oficialmente la marca Adolfo Domínguez, con su fábrica y sus instalaciones en San Cibrao das Viñas. La empresa fue la primera firma española de moda en crear una filial en Japón, en 1986; la primera en lanzar un perfume, Agua Fresca, en 1990; y la primera compañía textil española en salir a Bolsa, en 1997.

Más recientemente, fue pionera en incorporar inteligencia artificial a un servicio de asesoramiento personalizado mediante ADN Box. También obtuvo la certificación B Corp, que reconoce el compromiso social y medioambiental de las empresas.

Adolfo Domínguez factura actualmente 139 millones de euros, obtiene el 43,4 % de sus ventas en el mercado internacional y cuenta con 379 puntos de venta en 54 países. Su plantilla está formada por alrededor de 1.000 profesionales.

La visita supuso también el regreso oficial de la reina Letizia a Galicia después de su desplazamiento de agosto de 2025, cuando recorrió junto al rey Felipe VI varias zonas de la provincia de Ourense afectadas por los incendios forestales y se reunió con vecinos y efectivos que participaron en las labores de extinción.