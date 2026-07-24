Máis Enerxía se une al programa Mondigo Beneficia para ofrecer un 80% de descuento en la energía a los residentes

El programa creado para abaratar la factura eléctrica de los vecinos próximos al parque eólico de Mondigo da un nuevo paso. Recursos de Galicia (RDG) ha alcanzado un acuerdo con Máis Enerxía para que los beneficiarios puedan contratar el suministro con esta comercializadora y mantener el descuento del 80 % sobre el coste de la energía consumida.

La incorporación amplía las opciones de los usuarios del programa Mondigo Beneficia, dirigido a los residentes en el entorno del parque eólico situado en los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada. Hasta ahora, los beneficiarios podían acogerse a la oferta de RDG Comercializadora. Con el nuevo convenio, podrán escoger también a Máis Enerxía.

El acuerdo, firmado el pasado 16 de junio, está abierto a la incorporación de otras empresas del mercado eléctrico. La intención de Recursos de Galicia es que más comercializadoras se sumen progresivamente al programa para garantizar la libertad de elección de los consumidores.

Las personas que residan en un radio de hasta 1,8 kilómetros del parque de Mondigo podrán recibir una bonificación del 80 % del importe correspondiente al término de energía de sus facturas. El descuento será financiado por RDG Xeración.

La medida forma parte de la estrategia puesta en marcha por Recursos de Galicia tras la adquisición del parque eólico. La compañía busca que una parte de los beneficios generados por los recursos naturales revierta directamente en los vecinos y en la actividad económica del territorio.

Esta nueva política se apoya en cuatro líneas principales: los descuentos directos en la factura eléctrica para los residentes, las tarifas competitivas y estables para las empresas, la participación de los municipios en la propiedad de los activos y el compromiso de que la energía gestionada por RDG genere beneficios para Galicia.

RDG recibió 471 solicitudes para acceder a las ayudas

A finales de febrero, los vecinos incluidos en el área de influencia del parque recibieron una carta con información sobre el programa y sobre los pasos necesarios para solicitar la bonificación. También se puso en marcha la página web rdgmondigo.gal para facilitar la tramitación.

Entre marzo y mayo, Recursos de Galicia habilitó además un servicio de atención presencial en Ribadeo, Barreiros y Trabada. El objetivo era ayudar a los residentes a presentar correctamente sus solicitudes y resolver sus dudas sobre el funcionamiento de los descuentos.

La compañía recibió un total de 471 peticiones. Durante las próximas semanas, representantes de RDG volverán a visitar personalmente los hogares para comunicar qué solicitudes han sido admitidas, cuáles han sido rechazadas y cuáles necesitan corregir o aportar documentación adicional.

Las bonificaciones aprobadas tendrán carácter acumulativo desde el momento en el que se presentó cada solicitud. Esto significa que los beneficiarios no perderán los descuentos correspondientes al periodo transcurrido mientras se resuelve la tramitación.

Para acceder a la rebaja, los usuarios podrán contratar el suministro con RDG Comercializadora, con Máis Enerxía o con cualquier otra empresa que decida adherirse al programa en el futuro.

Recursos de Galicia prevé extender este modelo a otras zonas de la comunidad en las que adquiera nuevas instalaciones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Para financiar estas operaciones, la compañía mantiene abierto un proceso de ampliación de capital que podría completarse en diciembre.

Recursos de Galicia es una sociedad participada mayoritariamente por la Xunta de Galicia y por 32 empresas privadas. Su objetivo es impulsar la autonomía energética de la comunidad, favorecer precios más competitivos y aumentar el impacto económico y social de los proyectos energéticos en el territorio.

Por su parte, Máis Enerxía es una comercializadora independiente de capital íntegramente gallego, con sede en Vigo y origen en A Mariña lucense. La empresa suministra electricidad y gas a más de 45.000 hogares y 1.000 empresas en todo el territorio nacional.

En 2026, la compañía superó el teravatio hora de energía comercializada, un volumen que la sitúa entre los principales operadores independientes del mercado español. Su incorporación a Mondigo Beneficia permitirá ampliar las alternativas de los vecinos que tengan derecho a la bonificación y quieran reducir el coste de su factura eléctrica.