Casi 160 negocios gallegos buscan 'herederos' para evitar el cierre: 48 en A Coruña

Evitar que la persiana de un negocio rentable se baje por falta de relevo generacional. Ese es el objetivo de una de las iniciativas de apoyo al tejido empresarial que la Xunta estrenó en 2024: el Bono Remuda. Se trata de un flotador financiero que cubre hasta el 75% del coste del traspaso de un negocio en activo, con un máximo de 30.000 euros, y además, desde el año pasado, incorpora ayudas para quienes entregan el negocio al llegar a la jubilación, con cantidades de entre 3.000 y 6.000 euros, en función del municipio en el que se encuentre la actividad. Con esta inyección, se han salvado del cierre en los últimos dos años más de 100 pequeñas tiendas, bares, restaurantes, asesorías, mercerías... en los barrios de la comunidad.

El primer año de la convocatoria fueron 39 los beneficiarios, pero en 2025 se dispararon los traspasos exitosos con ayudas autonómicas en casi un 80%, hasta formalizarse 69, según datos de la Consellería de Emprego.

En lista de espera para el traspaso

Pero a día de hoy, casi 160 negocios en Galicia siguen buscando a alguien dispuesto a tomar las riendas, según los últimos datos de inscritos en la Bolsa Remuda, donde se registran actividades viables y en funcionamiento que necesitan un comprador para garantizar su continuidad.

Por provincias, la provincia de A Coruña lidera esta lista de espera, con 48 negocios disponibles; seguida muy de cerca por Pontevedra, con 42; Lugo, con 36. y Ourense, con 32 ofertas de transmisión listas para el acuerdo.

Perfil y ubicación

Comercios, bares, asesorías, transporte por taxi… El retrato robot del beneficiario del Bono Remuda dibuja a profesionales de sectores muy tradicionales y arraigados en el día a día de las villas y ciudades de la comunidad. Los autónomos dedicados al comercio, el transporte por taxi y la restauración son, con diferencia, los que más han recurrido a estas ayudas autonómicas para garantizar que sus negocios sobrevivan a su propia jubilación.

Tres de cada cuatro traspasos exitosos están en el eje atlántico. Por provincias, los nuevos emprendedores de Pontevedra (31 beneficiarios) y A Coruña (21 beneficiarios) acapararon la inmensa mayoría de las transmisiones aprobadas el año pasado. Suman el 75% del total de beneficiarios. En ambos casos, casi se duplicaron respecto a la convocatoria anterior, en la que se formalizaron 10 traspasos con éxito en A Coruña y 18 en Pontevedra.

En el lado opuesto, el relevo avanza a menor ritmo en el interior, registrando solo 9 casos en Lugo y 8 en Ourense, apenas el 25% de los beneficiarios en el conjunto de la comunidad. En el primer caso, la cifra es muy similar a la del ejercicio anterior (solo uno más en 2025), mientras que en la provincia ourensana casi se triplicaron (en 2024 fueron tres los beneficiarios del Bono Remuda).

Vigo se corona como el municipio gallego donde más autónomos han conseguido pactar un traspaso exitoso. Le siguen de cerca en volumen de beneficiarios urbes como A Coruña, Lugo, Ourense y Ferrol, además de localidades de perfil más residencial como Vilalba y Monforte de Lemos, según detallan desde la Consellería de Emprego.

Cuantías

El importe de las ayudas aprobadas el año pasado para costear el relevo alcanzó 1,44 millones, casi un 82% más que los 797.000 euros de la convocatoria anterior. Para este ejercicio, la Xunta reservará 1,5 millones, con un plazo de solicitud abierto hasta el próximo día 30 de noviembre.

“Apoyamos todo el ciclo emprendedor, desde el inicio hasta la consolidación o reactivación de la actividad, pasando por la conciliación y el relevo generacional”, destacan desde el departamento que dirige José González, tras aludir a la orden de ayudas que abarca cinco líneas, dotada con 40,7 millones y con la previsión de beneficiar este año a 8.700 autónomos.

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Los datos reflejan el crecimiento del programa, pero también el tamaño del reto pendiente. Por cada dos negocios que lograron completar el relevo desde la puesta en marcha de las ayudas, hay casi tres que todavía buscan a una persona emprendedora que garantice su continuidad.