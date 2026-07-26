Escotet: «Ninguno es ajeno a la experiencia de persistir; nos define la empatía»

Ni algoritmos ni volatilidad financiera. Para Juan Carlos Escotet, la principal fortaleza de la economía gallega a ambos lados del Atlántico es el espíritu de resistencia. En el Monasterio de San Clodio, ante 350 invitados proceedentes de 12 países de Europa y América reunidos en la décima Romería Internacional de Abanca, el presidente de la entidad reivindicó la empatía, la capacidad de resistencia emprearial y la gestión en entornos hostiles como las señas de identidad del banco. Un mensaje de arraigo en el que situó la inteligencia artificial como el gran motor de transformación de la entidad, pero siempre bajo una hoja de ruta definida.

La cita, ya consolidada en el calendario estival de la entidad financiera, busca reforzar los vínculos con los clientes no residentes que durante estas fechas regresan a Galicia desde sus países de residencia. Ante ellos, Escotet puso el foco en las experiencias compartidas de emigración, creación de empresas y gestión en contextos adversos.

«Muchos de nosotros tenemos en común historias de emigración, creación de empresas y gestión en ambientes de particular hostilidad. Ninguno es ajeno a la experiencia y beneficios de persistir. La respuesta habla de lo profundas que son nuestras raíces en las prácticas de la solidaridad y la responsabilidad, que con tanta insistencia promovemos en Abanca. Me alegra pensar que nos define la empatía hacia los demás y que nos importa el mundo que nos rodea», afirmó.

El presidente de la entidad defendió la importancia de contar con empresas capaces de adaptarse con eficacia a las exigencias del mercado sin perder la proximidad con la realidad del territorio. En su intervención, vinculó la capacidad de resistencia del tejido empresarial con valores como la persistencia, la solidaridad y la responsabilidad.

Ejercicio exigente

El encuentro sirvió también para hacer balance de la trayectoria reciente de la entidad. Escotet se refirió a los últimos «12 meses complejos, pero marcados por logros significativos y por desafíos que nos pusieron a prueba».

El presidente de Abanca centró su discurso en la capacidad de las organizaciones para responder a contextos complejos y mantener una estrategia definida ante los cambios económicos y tecnológicos.

La inteligencia artificial transforma los procesos

La inteligencia artificial ocupó una parte relevante de la intervención. Escotet aseguró que esta tecnología ya está transformando «todos nuestros procesos» en Abanca y destacó la necesidad de que las empresas cuenten con una estrategia clara para incorporar los cambios tecnológicos.

A su juicio, el avance de la inteligencia artificial deja «una certeza»: «las organizaciones necesitan un plan estratégico claro, con horizontes definidos».

El mensaje situó la planificación y la capacidad de adaptación como elementos esenciales para afrontar una transformación tecnológica que ya alcanza al conjunto de la actividad de la entidad financiera.

Escotet y Rueda, en el centro, durante la décima romería de Abanca. / Brais Lorenzo

Representación institucional

La décima Romería Internacional de Abanca estuvo encabezada por Juan Carlos Escotet y por el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas. También acudieron el consejero Pedro López; el director general de Negocio Internacional, Alfonso Caruana, y el director general Comercial, Gabriel González Eiroa.

La representación institucional estuvo encabezada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. También participaron el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez, entre otras autoridades.

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Escotet dedicó además unas palabras de aliento y solidaridad al pueblo de Venezuela y trasladó su apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos por los terremotos registrados durante el pasado mes de junio.

Fuente: La Opinión A Coruña