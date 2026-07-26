La mitad de las principales farmacéuticas en España tienen a una mujer al frente

En los últimos tres años, 14 de las 20 principales farmacéuticas que operan en el país han cambiado a su director general o presidente. Y ocho de estos cambios se han concentrado entre 2025 y 2026. Según varios expertos consultados por ACTIVOS, se trata de una mezcla entre la internacionalización propia del sector (que propicia mucho la rotación entre cargos), la presión que ejerce la bolsa como medidor del desempeño de la empresa y la transformación que vive esta industria, que está lidiando con la tendencia a liberar las patentes de los fármacos cuanto antes y, consecuentemente, con poder sacar menos rendimiento a las inversiones, así como con un decante hacia la farmacia de especialización.

En definitiva, que es tiempo de cambios en la industria. Existe, además de todo eso, un patrón común en estos cambios: la inmensa mayoría de las ascendidas a primera línea son mujeres. Ahora mismo, prácticamente la mitad (9) de estas 20 grandes farmacéuticas están dirigidas o presididas por ellas.

La última vez que Farmaindustria publicó su radiografía bianual, en 2024, ellas representaban el 56% de las trabajadoras de la industria, el 45% de los miembros del comité de dirección y casi el 25% de las presidentas o consejeras delegadas. Este último porcentaje está lejos de la paridad, pero es casi 18 puntos mayor a la tasa que resulta de cotejar todas las empresas del Ibex 35: 7% de mujeres presidentas o directoras generales. Además, estos movimientos en los últimos dos años habrán hecho aumentar la proporción casi seguro: de los siete relevos concentrados entre 2025 y 2026, cinco son mujeres que sustituyen a hombres en su cargo.

Sofisticación y modelos de liderazgo

"La industria farmacéutica es un sector en constante evolución, inmerso en grandes transformaciones como el desarrollo de las terapias avanzadas, la digitalización o la incorporación de la IA", apunta la directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Ana Bosch. Estos cambios "requieren una creciente sofisticación organizativa y, en consecuencia, impulsan también una evolución de los perfiles y de los modelos de liderazgo", señala la misma.

En este contexto, prosigue, "la diversidad y la inclusión son una palanca de competitividad, innovación y resiliencia", evolución que "se ha traducido, entre otros avances, en una mayor presencia de la mujer en puestos de responsabilidad y, en particular, en las direcciones generales".

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"Es una profesión que forma parte de las ciencias de la salud, donde ya desde la etapa educativa hay más mujeres, además, es una industria especialmente profesionalizada, lo que ayuda a que haya menos discriminación y que la diversidad se vea como un 'must' desde hace años", razona Hugo Dosil, socio responsable del sector Ciencias de la Vida en EY, para tratar de explicar que la proporción de directivas sea tan mayor a la que se da en el Ibex 35. Sin embargo, pone en el centro de su discurso que eso no es suficiente. "Si hubiese igualdad plena, debería haber el mismo 56% de consejeras delegadas que se da en la plantilla total", reivindica. «El sector tiene que seguir mejorando», remacha.