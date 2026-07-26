La tecnológica compostelana Televés garantiza la conectividad de alta capacidad para estudiantes en Oporto

La conexión a internet se ha convertido en una parte esencial de la vida universitaria. El acceso a plataformas educativas, las comunicaciones y el entretenimiento digital requieren redes capaces de soportar un uso continuo y servicios de alta capacidad. Para responder a esas necesidades, la residencia Erago Living Maia, situada junto a la Universidad de Maia, en Oporto, ha confiado en la tecnológica compostelana Televés el desarrollo de su infraestructura de telecomunicaciones.

El proyecto, realizado en una residencia universitaria de nueva construcción, integra diferentes tecnologías en una única plataforma. La instalación combina fibra óptica, cableado estructurado de cobre y red coaxial, además de armarios técnicos, electrónica de red y sistemas de alimentación ininterrumpida.

Instalaciones de Televés, en Conxo / Jesús Prieto

La finalidad es ofrecer una red robusta que responda a las actuales necesidades digitales de los estudiantes y que, al mismo tiempo, pueda adaptarse al crecimiento futuro del edificio. La infraestructura está preparada para soportar servicios de alta capacidad y mantener la continuidad de la conexión incluso cuando se produzcan incidencias en el suministro eléctrico.

La propiedad buscaba garantizar a los residentes un acceso permanente a plataformas educativas, herramientas de comunicación y servicios de entretenimiento. Estos recursos forman parte de la actividad académica y personal de los universitarios, por lo que la instalación debía reunir tres condiciones principales: fiabilidad, facilidad de gestión y capacidad de ampliación.

La solución desarrollada por Televés permite concentrar en una misma infraestructura las diferentes redes necesarias dentro de la residencia. El cableado coaxial, el cobre y la fibra óptica se complementan con la electrónica encargada de gestionar las comunicaciones y con los armarios rack en los que se organizan los equipos.

A estos elementos se suman los sistemas de alimentación ininterrumpida, conocidos como SAI. Su incorporación permite proteger la electrónica de red y contribuir a que determinados servicios continúen funcionando ante problemas o interrupciones eléctricas, uno de los objetivos expresamente recogidos en el proyecto.

Una solución completa desde un único proveedor

La elección de Televés estuvo relacionada con su capacidad para suministrar todos los componentes de la infraestructura de telecomunicaciones. Tanto la propiedad como el integrador responsable de la instalación valoraron la posibilidad de recurrir a un único proveedor para disponer de los elementos necesarios para completar el proyecto.

La empresa señala también como factores decisivos la amplitud de su catálogo, la disponibilidad de los productos, el soporte técnico especializado y la experiencia acumulada en proyectos destinados a edificios de alojamiento colectivo.

Esta integración busca facilitar el despliegue y simplificar la gestión posterior de la red. Al reunir las diferentes tecnologías en una plataforma común, la residencia dispone de una base preparada para incorporar nuevas necesidades sin tener que replantear por completo su infraestructura de comunicaciones.

El director de la Unidad de Negocio DataCom de Televés, Hugo Botas, destaca que las residencias universitarias necesitan una conexión fiable y continua debido a la creciente dependencia de los servicios digitales en la vida académica y personal de los estudiantes.

Según explica, la solución instalada en Erago Living Maia facilita la ejecución del proyecto, simplifica la administración de la red y permite que esta evolucione a medida que cambien las necesidades del inmueble.

El diseño no se limita, por tanto, a cubrir el uso actual de la residencia. La red ha sido concebida con margen para crecer y responder a nuevas demandas, ya sea por la aparición de otros servicios digitales o por un aumento de las necesidades de capacidad y conectividad.

La combinación de las distintas tecnologías permite atender los servicios de comunicación del edificio mediante una infraestructura común. La fibra óptica, el cableado estructurado y la red coaxial desempeñan funciones complementarias dentro del proyecto, mientras que la electrónica y los sistemas SAI contribuyen a su gestión y disponibilidad.

Con esta instalación, Televés refuerza su experiencia en el diseño de redes para residencias y otros edificios de alojamiento colectivo. La compañía presenta el proyecto como un ejemplo de integración tecnológica orientado a mejorar la experiencia de los usuarios mediante una conectividad estable, segura y preparada para el futuro.