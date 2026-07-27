Abanca marca un hito con un récord de 10.000 millones en financiación en el primer semestre y fortalece su expansión ibérica

La bajada de los tipos de interés obliga a los bancos a buscar el crecimiento más allá del impulso que durante los últimos años proporcionó el precio del dinero. En ese nuevo escenario, Abanca ha encontrado su principal palanca en el aumento de la actividad comercial, la concesión de crédito y la captación de clientes.

La entidad cerró el primer semestre de 2026 con 10.000 millones de euros en nueva financiación para familias y empresas, un récord en su historia. Además, incorporó más de 77.000 nuevos clientes y elevó su volumen de negocio por encima de los 145.000 millones de euros.

Resultados de Abanca correspondientes al primer trimestre / cedida

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, presentó este lunes en Santiago unos resultados que calificó como «muy relevantes» y que, a su juicio, demuestran la capacidad de la entidad para crecer en un entorno financiero más exigente.

El banco obtuvo un beneficio antes de impuestos de 501 millones de euros, un 3,7 % más que un año antes. El beneficio neto atribuido se situó en 386 millones, un 9,6 % menos, debido al aumento de la tasa fiscal efectiva y al menor aprovechamiento de créditos fiscales. La rentabilidad ROTE alcanzó el 12,2 %.

«Es nuestro mejor semestre en nuestra historia», afirmó Escotet al referirse a la financiación concedida. La entidad atribuye la evolución del resultado al crecimiento eficiente del negocio y a la gestión del balance.

Récord de financiación

Abanca destinó un total de 10.000 millones de euros a nueva financiación, con un incremento del 14,4 % en las nuevas operaciones con particulares y del 7,8 % en las formalizadas con empresas. Esta actividad permitió que el crédito al sector privado aumentase un 3,8 %.

Según las cifras expuestas durante la presentación, alrededor de 7.800 millones correspondieron a financiación empresarial y otros 2.000 millones a particulares.

El aumento del volumen de crédito permitió mejorar la actividad comercial pese a la reducción de los tipos de interés registrada durante los primeros meses del año. El margen de intereses creció un 4 % respecto al trimestre anterior y un 2,1 % en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Los ingresos por prestación de servicios también mantuvieron una evolución positiva, impulsados por los seguros, los servicios bancarios y los productos de inversión. La entidad destaca que el crecimiento de estas fuentes de ingresos permite diversificar sus resultados y reducir la dependencia del margen de intereses.

El 71 % de los nuevos clientes procede de las zonas de expansión

Abanca captó durante el semestre más de 77.000 clientes en España y Portugal. El 71 % de las nuevas altas se produjo fuera de sus territorios de origen, una evolución que refuerza la estrategia del banco para crecer como entidad ibérica.

Escotet explicó que las áreas en las que Abanca todavía no ocupa una posición de liderazgo y el mercado portugués aportaron prácticamente la mitad del crecimiento del volumen de negocio.

La entidad también destaca la valoración realizada por las nuevas incorporaciones. Tres de cada cuatro nuevos clientes califican su relación con el banco con una nota de nueve o más sobre diez, mientras que el indicador de satisfacción utilizado por Abanca mejoró durante el semestre.

El volumen de negocio gestionado creció un 8,4 % interanual, hasta superar los 145.000 millones. El crédito a clientes alcanzó los 58.151 millones y los recursos totales se situaron en 87.249 millones.

B100 duplica su número de clientes

La propuesta completamente digital B100 multiplicó por 1,6 su volumen de negocio y duplicó su número de clientes. La plataforma amplió además su oferta con la contratación de fondos de inversión desde la aplicación y el lanzamiento de nuevos productos de financiación.

La entidad avanza también en el desarrollo de nuevas formas de dinero digital. Abanca participa en Qivalis, una iniciativa para lanzar una herramienta financiera europea basada en una moneda estable, y ha sido seleccionada por el Eurosistema para participar en el proyecto piloto del euro digital.

Durante su intervención, Escotet situó la inteligencia artificial entre los principales cambios que afronta el sector financiero. «Ya está transformando todos nuestros procesos», aseguró.

El presidente de Abanca defendió que la llegada de estas tecnologías obliga a las organizaciones a contar con «un plan estratégico claro, con horizontes definidos».

Morosidad del 1,9 %

La tasa de morosidad se mantuvo en el 1,9 %, mientras que la cobertura de los activos dudosos alcanzó el 85,4 %. La entidad presenta además una ratio Texas del 18,2 %, que la sitúa entre las posiciones más destacadas del sector.

La ratio de capital total alcanzó el 18,4 % y el nivel CET1 se situó en el 13,8 %. El exceso de capital sobre los requisitos regulatorios ascendió a 2.127 millones de euros.

Abanca dispone asimismo de 20.982 millones de euros en activos líquidos, una cifra equivalente a más de cuatro veces los vencimientos previstos de sus emisiones. Su estructura de financiación continúa apoyándose principalmente en depósitos de familias y empresas.

De cara al segundo semestre, Escotet señaló el posible repunte de la inflación derivado de los conflictos en Oriente Próximo como una de las principales preocupaciones. Pese a la incertidumbre geopolítica, la entidad prevé que el crecimiento económico se mantenga tanto en España como en Portugal.