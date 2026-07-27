BBVA será el socio bancario global de la COP31 de Antalya

BBVA participará como socio bancario global de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP31, que se celebrará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía.

La entidad financiera trabajará junto a Naciones Unidas y a la presidencia de la cumbre para promover la financiación de la transición energética y acelerar el desarrollo de soluciones destinadas a avanzar hacia una economía baja en carbono.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha destacado que la celebración de la COP31 en Turquía tiene una relevancia especial para el grupo, dada la importancia de este mercado para la entidad. BBVA opera en el país a través de Garanti BBVA.

“Las COP han definido durante años el marco climático mundial. Ahora comienza una nueva etapa: la implementación”, ha señalado Genç, quien ha defendido que el sector financiero debe desempeñar un papel decisivo para transformar los objetivos climáticos en actuaciones e inversiones concretas.

El directivo también ha subrayado que BBVA aportará a la cumbre su experiencia en mercados desarrollados y emergentes, sus capacidades financieras y su relación con empresas y clientes. Asimismo, ha invitado a compañías, instituciones, administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a participar en la cita.

El ministro de Medioambiente y Urbanismo de Turquía y presidente de la COP31, Murat Kurum, ha valorado la incorporación de Garanti BBVA y de BBVA como socios bancarios globales de la conferencia. Según Kurum, la cumbre permitirá combinar las capacidades del sector público y del privado para mostrar la determinación de Turquía en materia de acción climática.

El ministro turco ha señalado que la participación del banco representa un nuevo paso en la colaboración con el sector financiero y ha destacado el papel que BBVA y su filial turca han desempeñado en el desarrollo sostenible del país.

Una cumbre centrada en la ejecución

La COP31 pretende abrir una etapa más orientada a la implementación de los acuerdos y compromisos climáticos alcanzados durante los últimos años. En este contexto, BBVA contribuirá con su experiencia en financiación y asesoramiento sostenible, así como en identificación y gestión de riesgos climáticos.

El banco prevé apoyar a particulares, empresas, instituciones y otros agentes económicos en el desarrollo de proyectos vinculados a la electrificación, la descarbonización y la transición energética.

La participación de BBVA se organizará alrededor de seis ámbitos considerados prioritarios por la cumbre: la financiación de la electrificación y de las infraestructuras sostenibles; el impulso de las tecnologías limpias emergentes; la sostenibilidad de las cadenas de valor; la resiliencia climática y la protección de la naturaleza; la extensión de la transición a todos los sectores sociales, y el desarrollo de un sistema financiero capaz de acelerar estos procesos.

La delegación del grupo estará integrada por directivos y especialistas en sostenibilidad, que se sumarán a los responsables de Garanti BBVA. Sus representantes intervendrán tanto en el programa oficial de la COP31 como en distintos encuentros y foros de debate.

BBVA contará también con un pabellón propio de unos 400 metros cuadrados en la Zona Verde de la conferencia. El espacio estará destinado a la celebración de reuniones con clientes, mesas redondas, sesiones de alto nivel y actos relacionados con la financiación sostenible, las tecnologías limpias y la transición energética.

La entidad quiere convertir este pabellón en un punto de encuentro para empresas, instituciones y expertos, con el objetivo de promover alianzas, compartir conocimiento y favorecer el desarrollo de proyectos concretos de descarbonización.

170.000 millones en negocio sostenible

BBVA considera la sostenibilidad una de sus principales prioridades estratégicas y uno de sus motores de crecimiento. El grupo canalizó 134.000 millones de euros en negocio sostenible durante 2025, un 44% más que el año anterior y la cifra anual más elevada alcanzada por la entidad.

En el primer trimestre de 2026, el banco movilizó otros 36.000 millones de euros. De este modo, desde comienzos de 2025 acumula 170.000 millones dentro de su objetivo de canalizar 700.000 millones de euros en negocio sostenible durante el periodo 2025-2029.

La COP31 reunirá a representantes de cerca de 200 países para examinar los avances internacionales frente al cambio climático y acelerar la aplicación del Acuerdo de París.

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La edición de Antalya prestará una atención especial a la financiación climática, la electrificación, la resiliencia y la transformación de los sistemas productivos. Su celebración situará a Turquía en el centro de la agenda climática internacional y buscará reforzar la cooperación entre administraciones, empresas, entidades financieras y sociedad civil.