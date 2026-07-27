La compostelana Urovesa proyecta una nueva etapa de crecimiento con 137 millones de facturación, un 13% más, y 20 millones de beneficio

El crecimiento de los pedidos nacionales e internacionales permitirá a Urovesa acelerar una nueva etapa de expansión industrial en Galicia. La empresa compostelana cerró 2025 con una facturación superior a los 137 millones de euros, un 13 % más que el año anterior, y un beneficio neto por encima de los 20 millones.

La mejora de los resultados refuerza la independencia financiera y la solvencia de la compañía para desarrollar sus nuevas instalaciones en Santiago y Valga, ampliar su capacidad de respuesta ante nuevos pedidos y poner en marcha la producción de su nueva línea de vehículos AX4.

El avance de la facturación estuvo impulsado principalmente por el mercado nacional, favorecido por el aumento de la inversión del Ministerio de Defensa. La actividad exportadora mantuvo igualmente una evolución positiva gracias al desarrollo de los contratos plurianuales firmados por la empresa en los últimos años en distintos países, especialmente en Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Más de 100.000 metros cuadrados

Urovesa prevé destinar más de 50 millones de euros a sus nuevas instalaciones, cuyos proyectos ya están en marcha tanto en su sede compostelana como en el municipio pontevedrés de Valga.

La zona elegida en Valga fue declarada Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por la Xunta de Galicia. En conjunto, las instalaciones ocuparán una superficie superior a los 100.000 metros cuadrados.

Nuevas instalaciones de Urovesa / ECG

Los nuevos espacios incluirán áreas de almacenamiento, zonas de pintura y líneas para el montaje de vehículos, entre otras dependencias vinculadas a la actividad industrial de la compañía.

Según las previsiones actualizadas de Urovesa, estas inversiones permitirán crear algo más de 100 puestos de trabajo directos y más de 400 empleos indirectos.

Una red de más de 200 pymes gallegas

El beneficio obtenido permitirá también reforzar la cadena de suministro de la empresa. Urovesa prevé realizar una fuerte inversión en existencias para atender con mayor agilidad posibles incrementos de la demanda y pedidos adicionales.

La compañía busca disponer de una mayor capacidad de respuesta sin comprometer su independencia financiera, al tiempo que refuerza su papel como empresa tractora de las más de 200 pymes gallegas integradas en su ecosistema de proveedores.

El aumento de las existencias permitirá contar con los recursos necesarios para responder a una mayor carga de trabajo derivada tanto del mercado nacional como de la actividad exportadora.

Producción en serie del AX4

Otra parte de las inversiones se destinará al lanzamiento y la industrialización del AX4, la nueva línea de producto presentada por Urovesa en la pasada edición de Eurosatory, celebrada en París.

La empresa trabaja en la activación de una nueva línea de montaje específica para este vehículo. Las inversiones necesarias deberían estar completadas durante el primer semestre de 2027.

El objetivo es iniciar la producción en serie del AX4 dentro de ese mismo ejercicio, coincidiendo con el desarrollo de las nuevas instalaciones y el refuerzo de la capacidad industrial de la compañía.

Con una facturación superior a los 137 millones, más de 20 millones de beneficio y unas inversiones previstas que superan los 50 millones, Urovesa afronta su crecimiento apoyada en la demanda del Ministerio de Defensa, las exportaciones y el lanzamiento de nuevos productos.