La energía solar se alía con el vino gallego para afrontar el cambio climático

La imagen de unos paneles solares conviviendo con las cepas resume una de las vías que explora el sector vitivinícola gallego para afrontar sus próximos desafíos. No se trata únicamente de generar electricidad en los terrenos de una bodega, sino de comprobar si esta tecnología puede ayudar a reducir emisiones, favorecer el autoconsumo y proteger los viñedos frente a fenómenos como el granizo o el exceso de radiación solar.

Estas posibilidades se analizan en el proyecto SOST4VID, que desarrolla en las instalaciones de Adegas As Laxas, en Arbo, una experiencia piloto de agrofotovoltaica aplicada a la viticultura gallega. La iniciativa combina la producción de energía renovable con el cultivo de la vid y estudia cómo integrar los paneles sin perjudicar el desarrollo de las plantas.

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga), liderada por Francisco Bello y socia promotora del proyecto, destacó durante una jornada técnica el potencial de esta tecnología para avanzar hacia una viticultura más sostenible, eficiente y preparada para afrontar los efectos del cambio climático.

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) es socia promotora del proyecto / cedida

La actividad contó con la asistencia del director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, Martín Alemparte, que visitó las instalaciones del proyecto piloto junto a representantes de las entidades participantes y profesionales vinculados al sector.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer el planteamiento de SOST4VID, las actuaciones desarrolladas hasta ahora y el funcionamiento de la instalación construida en el viñedo de la bodega de Arbo.

Energía renovable sin abandonar el cultivo de la vid

El Grupo Operativo SOST4VID trabaja en el desarrollo de soluciones de agrofotovoltaica que permitan producir energía renovable en las mismas parcelas en las que se cultiva la uva.

El objetivo es comprobar cómo pueden convivir ambas actividades y determinar qué modelos de instalación resultan más adecuados para las características de los viñedos gallegos. El proyecto no plantea sustituir el cultivo, sino integrar la producción energética en las explotaciones vitivinícolas.

Esta combinación puede favorecer el autoconsumo energético de las bodegas y reducir su dependencia de otras fuentes de energía. También permitiría disminuir el uso de combustibles fósiles y las emisiones relacionadas con las distintas fases de producción del vino.

La iniciativa estudia distintos sistemas para determinar su posible aplicación práctica y facilitar que los resultados obtenidos puedan servir como referencia a bodegas y viticultores interesados en incorporar nuevas tecnologías a sus explotaciones.

Asaga considera que la integración de estas soluciones innovadoras puede ayudar a reducir la huella de carbono de la producción vitivinícola y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad de las empresas del sector.

Protección frente al granizo y la radiación solar

Además de producir electricidad, los paneles podrían desempeñar una segunda función sobre los viñedos. El proyecto analiza su capacidad para proteger las cepas frente a determinados fenómenos meteorológicos, entre ellos el granizo y el exceso de radiación solar.

SOST4VID evalúa de este modo si las estructuras fotovoltaicas pueden contribuir a mejorar la capacidad de adaptación de los viñedos ante unas condiciones climáticas cada vez más exigentes.

La iniciativa parte de la necesidad de buscar nuevas soluciones que permitan a la viticultura afrontar los retos derivados del cambio climático sin renunciar a la producción ni a la calidad del cultivo.

No obstante, el proyecto también presta atención al posible efecto de los paneles sobre las plantas. Por ese motivo, uno de sus objetivos es optimizar el ecodiseño de las instalaciones fotovoltaicas para minimizar su impacto en la vid.

El análisis incluye tanto la disposición de los paneles como la elección de los modelos de instalación que puedan adaptarse mejor a las necesidades agronómicas de las parcelas.

Herramientas de agricultura inteligente

El programa incorpora además estrategias de agricultura inteligente o smart farming. A través de estas herramientas, los responsables del proyecto estudian diferentes alternativas para mejorar la eficiencia del sistema y evaluar el comportamiento de los viñedos en presencia de las instalaciones solares.

SOST4VID no se limita, por tanto, a colocar paneles en una explotación. El proyecto busca estudiar de manera conjunta sus efectos sobre el cultivo, la producción energética y el funcionamiento de las bodegas.

Entre sus objetivos se encuentra analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de las soluciones implantadas. Esta evaluación permitirá conocer si el modelo puede trasladarse en el futuro a otras explotaciones y bajo qué condiciones podría resultar útil para los profesionales.

El proyecto pretende también cuantificar la reducción de la huella de carbono del producto final. De este modo, se podrá medir el efecto real de la utilización de energía renovable y de la reducción del consumo de combustibles fósiles en el proceso productivo.

El análisis económico será igualmente relevante, ya que permitirá determinar la capacidad de estas instalaciones para mejorar la eficiencia de las bodegas y contribuir a su competitividad.

Una experiencia piloto en Adegas As Laxas

La instalación situada en Adegas As Laxas funciona como piloto para comprobar sobre el terreno el comportamiento de la tecnología.

Durante la jornada técnica celebrada en la bodega de Arbo, los participantes pudieron acercarse a la instalación y conocer de primera mano sus características y su aplicación práctica en el cultivo de la vid.

La actividad comenzó con la bienvenida de Adegas As Laxas. Posteriormente, MEDRAR presentó el proyecto, sus objetivos, las entidades participantes y las principales actuaciones desarrolladas.

Asaga intervino con una exposición centrada en la visión del Grupo Operativo SOST4VID y en el interés que la iniciativa representa para el sector vitivinícola. La organización destacó las oportunidades que ofrece la incorporación de nuevas tecnologías para reducir emisiones y favorecer la modernización de las explotaciones.

Por su parte, SOLTEC explicó el diseño y la implantación del piloto agrofotovoltaico. Su intervención permitió conocer cómo se planteó la instalación y cuáles son las características del sistema utilizado en los terrenos de la bodega.

La Estación de Viticultura y Enología de Galicia (EVEGA) presentó el seguimiento agronómico realizado y los primeros resultados obtenidos dentro del proyecto.

Esta combinación de conocimientos energéticos, agronómicos y empresariales permite estudiar el funcionamiento del sistema desde diferentes perspectivas.

Innovación con una aplicación práctica

El presidente de Asaga, Paco Bello, defendió durante la jornada la importancia de participar en proyectos que permitan impulsar la innovación en el sector agrario.

«Desde Asaga queremos seguir formando parte de grupos operativos como SOST4VID porque entendemos que la innovación es fundamental para garantizar el futuro del sector», señaló.

Bello expresó su confianza en que las conclusiones obtenidas puedan servir a las empresas y profesionales del ámbito vitivinícola.

«Esperamos que las conclusiones que podamos extraer de este proyecto sirvan a las bodegas y a los viticultores como punto de partida para incorporar nuevas soluciones y mejorar su competitividad», explicó.

El presidente de la organización agraria destacó también el esfuerzo colectivo que supone el desarrollo de estas iniciativas y la importancia de que el conocimiento generado llegue finalmente al territorio.

«El trabajo desarrollado en estos proyectos supone un esfuerzo colectivo para marcar el inicio de nuevos caminos, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la aplicación práctica de la innovación», afirmó.

Para Asaga, uno de los principales retos consiste en evitar que los avances permanezcan únicamente en el ámbito de la investigación.

«Lo importante es que los resultados no se queden en el ámbito de la investigación, sino que lleguen al sector y tengan una utilidad real para los profesionales», añadió Bello.

Cooperación entre los agentes del sector

SOST4VID promueve la cooperación entre los distintos agentes relacionados con la viticultura, la energía, la investigación y la producción agraria.

La participación de organizaciones agrarias, bodegas, empresas tecnológicas y entidades especializadas permite abordar el proyecto desde diferentes ámbitos y facilita la transferencia de los resultados.

La iniciativa busca que el conocimiento generado pueda compartirse con el conjunto del sector y sirva como base para el desarrollo de nuevas soluciones.

También pretende favorecer la digitalización del medio rural, incorporando tecnologías que ayuden a modernizar las explotaciones y mejorar su capacidad para responder a los cambios económicos, energéticos y climáticos.

El proyecto contribuye además a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la producción responsable, la acción frente al cambio climático y la creación de alianzas para alcanzar objetivos comunes.

Una demostración sobre el terreno

Tras las presentaciones técnicas, los participantes se desplazaron hasta la instalación piloto para comprobar el funcionamiento de la tecnología.

La demostración estuvo guiada por SOLTEC y Adegas As Laxas, cuyos representantes explicaron las características del sistema y su aplicación práctica en el viñedo.

Esta visita permitió observar directamente cómo se ha integrado la instalación fotovoltaica en el espacio dedicado al cultivo de la vid.

La jornada concluyó con un vino ofrecido por la bodega, que sirvió como espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre los socios del proyecto y los profesionales asistentes.

Con su participación en SOST4VID, Asaga reafirma su compromiso con la innovación, la transferencia de conocimiento y la implantación de soluciones sostenibles en el sector agrario.

La organización considera que iniciativas como esta pueden contribuir a construir una viticultura más competitiva, con mayor capacidad de adaptación y más respetuosa con el medio ambiente.

El proyecto de Arbo permitirá comprobar hasta qué punto la combinación de paneles solares y viñedos puede convertirse en una herramienta útil para reducir la huella de carbono, producir energía renovable y preparar las explotaciones gallegas para los retos futuros.