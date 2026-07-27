Galicia se afianza en el podio de la I+D estatal con más de 22 millones para 30 proyectos

Barcos robotizados, trenes inteligentes y medicina de precisión. Es la marca de la nueva I+D gallega. Galicia ha vuelto a demostrar músculo en la gran arena de la innovación estatal. La propuesta provisional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la convocatoria de colaboración público-privada de 2025 sitúa a la comunidad en la tercera posición nacional, solo por detrás de Cataluña, con 64,4 millones, y Madrid, con 45,3 millones.

En total, el mapa gallego de la I+D reúne más de 22 millones distribuidos en 49 participaciones de beneficiarios que se integran en 30 proyectos. Un flujo económico que, si se confirma en la resolución definitiva, permitirá trasladar durante los próximos tres años el talento de los laboratorios hacia el mercado, combinando el empuje de grandes empresas, pymes, universidades y centros tecnológicos.

En este mapa de vanguardia, la provincia de A Coruña actúa como un imán financiero: aglutina una docena de los 30 proyectos seleccionados con una inyección de 9,5 millones, lo que supone más del 40% de toda la financiación contabilizada para Galicia. En esta cifra se incluye a Health in Code por su centro sanitario registrado en la ciudad, aunque su domicilio societario se encuentra fuera de Galicia. Pontevedra está presente en 18 proyectos, cuyos participantes suman alrededor de 11,4 millones, con la industria avanzada, el naval, la automoción y la ciberseguridad como protagonistas. Además, tres de los consorcios incorporan entidades de Ourense y uno cuenta con un participante vinculado a Lugo. Los recuentos provinciales no son excluyentes, ya que un mismo proyecto puede reunir actores de varias provincias.

Desde Elviña y Culledo a Santiago

El listado de entidades clave abarca un tejido interconectado que va desde el campus de Elviña hasta el tejido empresarial e investigador de Santiago y Culleredo. Los proyectos incluyen inteligencia artificial aplicada a la madera, nuevos tratamientos contra el ictus y las enfermedades intestinales, diagnóstico genético, reciclaje textil y aprovechamiento de residuos.

En Santiago se concentran Finsa, CESGA, la USC, Cetaqua Galicia, Oncostellae, FIDIS y Lincbiotech; en A Coruña, la UDC y Dilemma Solutions, esta última en el campus de Elviña, además de Health in Code, con un centro sanitario registrado en la ciudad; y en Culleredo, CETIM y Tattoo Contract.

Entre las iniciativas con mayor financiación propuesta destaca FAI-MDF, el proyecto de mayor cuantía provincial, con 2,22 millones de euros destinados a Finsa, la Universidade de Santiago y el Centro de Supercomputación de Galicia —CESGA— para transformar la fabricación de paneles de madera mediante el uso de inteligencia artificial.

La investigación biomédica constituye otro de los grandes ejes de atracción económica en A Coruña. En el ámbito del ictus y la neurología, la firma biotecnológica Lincbiotech y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago —FIDIS— tienen propuestos casi 1,2 millones para el proyecto AISTAC, enfocado en una nueva terapia contra el ictus isquémico, al tiempo que impulsan la iniciativa Outclot para anticipar el pronóstico de los pacientes analizando las propiedades de los trombos.

Asimismo, el proyecto OST-122 reúne 1,43 millones de euros de financiación propuesta para Oncostellae, FIDIS y la USC con el objetivo de desarrollar tratamientos frente a enfermedades intestinales, mientras que las investigaciones sobre la obesidad —Obedac— y la fibrosis pulmonar —Fibrostop— afianzan la posición del área metabólica e inmunológica.

El peso del conocimiento académico e industrial coruñés queda patente también en iniciativas de alcance estatal como Marinte, un consorcio dotado con 6,27 millones de euros en el que la Universidade da Coruña recibirá de forma directa 779.070 euros. El proyecto no es naval, sino biomédico: investigará pequeñas moléculas de origen marino con potencial terapéutico.

En el ámbito de la medicina genómica, Health in Code, Dilemma Solutions y la USC participan en CardiogenIA, una herramienta basada en inteligencia artificial para interpretar pruebas genéticas y mejorar el diagnóstico y el pronóstico de las cardiopatías hereditarias. La financiación total propuesta para este proyecto asciende a 997.073 euros.

La sostenibilidad y la ingeniería de materiales completan la agenda provincial desde Culleredo, donde el centro tecnológico CETIM y la firma Tattoo Contract investigarán la valorización de residuos textiles en el proyecto STITCH, mientras CETIM participa en paralelo en Innovavia para optimizar el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias.

La gestión ambiental se completa con la presencia de Cetaqua Galicia en SludgeUP, centrado en el aprovechamiento seguro de lodos de depuradora, y de CETIM en Mushell Char, orientado a transformar conchas de mejillón en biochar para recuperar nutrientes y obtener un producto de uso agrícola. Con este reparto, A Coruña afianza una red interconectada entre pymes altamente especializadas, grandes grupos industriales y centros académicos capaces de transformar la ciencia de laboratorio en valor de mercado.

Especialización industrial en Pontevedra

La especialización de Pontevedra es marcadamente industrial. Once de sus 18 proyectos están relacionados con el naval, la automoción, la aeronáutica, el ferrocarril, los nuevos materiales o la fabricación avanzada. Estas iniciativas concentran 7,17 millones de euros, cerca del 63% de toda la financiación propuesta para actores de la provincia.

La tecnología digital constituye el segundo gran bloque. Los seis proyectos en los que intervienen Gradiant, Xymbot y Evestel suman 3,70 millones de euros para actores pontevedreses, destinados a inteligencia artificial, criptografía, ciberseguridad, verificación de identidades y análisis de imágenes. ReWINE-ZERO aporta otros 557.687 euros vinculados a la innovación alimentaria.

AIMEN es el gran protagonista provincial: aparece en nueve proyectos y concentra alrededor de 4,33 millones de euros de financiación propuesta. Gradiant participa en cinco, con cerca de 2,49 millones. Juntos reúnen casi seis de cada diez euros asignados directamente a actores pontevedreses.

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La resolución es todavía provisional. Las entidades propuestas disponen hasta el 7 de septiembre para aceptar, desistir o presentar alegaciones; si no responden, la ayuda se considerará aceptada. En ese mismo plazo deberán aportar la documentación requerida, cuyo incumplimiento puede provocar el desistimiento. Los proyectos en reserva solo podrán incorporarse si existe disponibilidad presupuestaria.