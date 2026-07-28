La caída del precio de la leche deja a las granjas gallegas sin 19 millones de euros al mes

Las explotaciones lácteas gallegas vuelven a enfrentarse a una reducción de sus ingresos pese a que el consumo se mantiene y las empresas del sector presentan resultados positivos. Al menos, así lo denuncia Unións Agrarias, que calcula que los ganaderos de Galicia dejan de ingresar cerca de 19 millones de euros cada mes por la bajada del precio de la leche aplicada por las industrias.

El secretario general de la organización, Roberto García, denunció este martes en Santiago que las empresas comenzaron a reducir de manera generalizada los precios pagados a los productores desde abril, sin que se haya producido una caída del consumo ni una variación del mercado que, a su juicio, justifique esta decisión.

Roberto García, en el Parlamrento de Galicia / ECG

“Todas las industrias provocaron una bajada en Galicia sin una razón de mercado y en un momento en el que se estaba produciendo un incremento brutal de los costes”, aseguró desde el Parlamento autonómico tras celebrarse la Comisión no permanente especial de estudio sobre los factores que influyen en el precio de la leche.

El responsable de UUAA sostiene que la rebaja aplicada a los productores gallegos duplica la registrada en otras comunidades autónomas, pese a que Galicia ya partía con uno de los precios de la leche más bajos de España.

Según explicó, el precio que paga el consumidor en los supermercados apenas ha variado y tampoco se ha reducido la demanda. Para la organización agraria, esta situación demuestra que el descenso de las liquidaciones a las granjas no responde al funcionamiento normal del mercado.

García también señaló que varias empresas del sector están publicando beneficios históricos, mientras trasladan la presión económica a los productores. La pérdida mensual estimada por Unións Agrarias alcanzaría los 228 millones de euros si la situación se prolongase durante un año.

Esta cantidad, advirtió, sería superior al volumen de ayudas directas procedentes de la Unión Europea que recibe anualmente el campo gallego.

La organización denuncia, además, la inseguridad que esta política de precios genera entre los ganaderos que han realizado inversiones para modernizar o ampliar sus explotaciones.

“Un productor se mete en una inversión y, de pronto, sin razones que lo justifiquen, se encuentra con una bajada unilateral del precio”, criticó el secretario general de Unións Agrarias.

Un mediador y un observatorio para equilibrar la negociación

Ante esta situación, la organización agraria reclama la creación de mecanismos que permitan reforzar la posición de los ganaderos frente a las industrias y garantizar una negociación real de los contratos.

Entre sus propuestas figura la puesta en marcha de un mediador público que pueda intervenir cuando productores e industrias no alcancen un acuerdo, siguiendo modelos que ya funcionan en otros países europeos. Este sistema debería garantizar, en todo caso, que las empresas continúen recogiendo la leche mientras se resuelve la negociación.

Unións Agrarias también pide regular las ofertas de contratos realizadas con varios meses de antelación. García considera que esta práctica sirve para presionar a los ganaderos y evitar que las industrias tengan que formalizar acuerdos con una duración mínima de un año.

La organización propone, asimismo, crear un observatorio público de costes y precios que aporte información objetiva sobre la evolución de los gastos de producción, las cotizaciones industriales y los márgenes existentes en cada eslabón de la cadena.

“Tenemos que saber quién se está quedando con el margen de beneficio”, afirmó García, quien reclamó que las subidas y bajadas del precio de la leche se basen en datos verificables y no en decisiones unilaterales.

El responsable agrario pidió que las medidas cuenten con un presupuesto concreto, responsables identificados y un calendario de ejecución. El objetivo es que puedan influir en la próxima negociación de los contratos lácteos durante los próximos seis meses.

Además de los precios, Unións Agrarias alerta de los problemas que dificultan el relevo generacional y la incorporación de trabajadores a las explotaciones. La organización reclama mejores servicios públicos, acceso a la vivienda, equipos de sustitución y medidas que permitan a los titulares descansar los fines de semana o disfrutar de vacaciones.

“No podemos pretender que los ganaderos trabajen como hace 50 años, los 365 días del año, mañana y tarde”, señaló García.

El sindicato agrario también reclama aprovechar mejor la superficie agrícola disponible. Según sus estimaciones, Galicia gasta cada año unos 750 millones de euros en traer alimentación para el ganado, pese a disponer de alrededor de 500.000 hectáreas susceptibles de ponerse en producción.

De ellas, unas 28.000 hectáreas ya habrían pasado por procesos de concentración parcelaria. Para Unións Agrarias, recuperar estos terrenos permitiría reducir la dependencia de alimentos procedentes del exterior y mejorar la competitividad de las granjas.

García defendió que el futuro del sector debe abordarse mediante un acuerdo en el que participen las administraciones, los grupos políticos, los productores, la industria y la distribución. El objetivo, concluyó, debe ser asegurar un reparto transparente del valor generado por la cadena láctea y garantizar la viabilidad de las explotaciones gallegas.