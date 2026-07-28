Galicia avanza en la nueva aceleradora para convertir los retos energéticos en empresas innovadoras

La transición energética no solo plantea cambios tecnológicos y ambientales, sino también una oportunidad para crear empresas, atraer conocimiento y reforzar la industria. Con ese objetivo, la Xunta avanza en la puesta en marcha de la Business Factory Energy, una nueva aceleradora especializada que buscará transformar las necesidades reales del sector en proyectos empresariales innovadores.

La iniciativa pretende identificar y acelerar startups y propuestas tecnológicas relacionadas con la energía, facilitando su conexión con el mercado, las empresas tractoras y el conjunto de la cadena de valor. El programa está impulsado por la Xunta en colaboración con la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) y el Clúster Gallego de Soluciones Ambientales y Economía Circular (Cluergal).

La directora del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, y el director del Instituto Energético de Galicia (Inega), Pablo Fernández Vila, mantuvieron en Santiago un encuentro de trabajo con empresas tractoras para avanzar en la definición de la primera convocatoria.

Durante la sesión se revisaron las líneas estratégicas de la futura aceleradora y se trabajó en la validación de los primeros retos tecnológicos y empresariales. Las compañías participantes aportaron propuestas sobre las necesidades que deberán abordar los proyectos seleccionados.

El objetivo es que las soluciones no se desarrollen de espaldas a la realidad industrial, sino que respondan a problemas concretos detectados por las propias empresas del sector energético.

Las compañías tractoras desempeñarán así un papel clave en la identificación de necesidades, la orientación de las startups y la validación de las tecnologías que se desarrollen dentro del programa.

Covadonga Toca destacó el momento que atraviesa el ecosistema gallego de innovación y defendió la importancia de reforzar la conexión entre el conocimiento, las empresas y la industria.

La responsable del Igape recordó que Galicia está culminando su nueva Estrategia de Innovación Empresarial 2026-2028, dentro de la cual las aceleradoras especializadas constituyen una de las herramientas para apoyar la creación y el crecimiento de empresas tecnológicas.

Por su parte, Pablo Fernández Vila situó la transición energética entre las grandes oportunidades de desarrollo industrial para Galicia. Según explicó, la BF Energy nace para localizar proyectos capaces de responder a los nuevos desafíos del sector y favorecer la colaboración entre startups, empresas consolidadas y centros tecnológicos.

Una red que ya ha generado 1.400 empleos cualificados

La Business Factory Energy se incorporará a la Red Business Factory de la Xunta, un modelo de aceleración especializado en diferentes sectores estratégicos.

Esta red ha impulsado ya más de 375 proyectos empresariales, con una tasa de supervivencia del 95 %. Las iniciativas apoyadas han contribuido además a generar más de 1.400 empleos cualificados.

La nueva aceleradora energética buscará reproducir este modelo, adaptándolo a las características y necesidades de un sector marcado por la digitalización, la descarbonización y la aparición de nuevos sistemas de producción, distribución y consumo de energía.

El secretario general de Asime, Enrique Mallón, y el gerente de Cluergal, Oriol Sarmiento, presentaron durante el encuentro las líneas estratégicas de la iniciativa y los retos que orientarán su primera convocatoria.

Estos retos se están definiendo en colaboración con las empresas tractoras, que ayudarán a determinar qué soluciones tienen una mayor capacidad de aplicación industrial y comercial.

La participación de las compañías permitirá también que las futuras startups conozcan desde el inicio las exigencias del mercado y puedan contrastar sus propuestas con potenciales clientes, colaboradores o inversores.

La sesión se completó con un coloquio en el que los representantes empresariales plantearon ideas para concretar los desafíos tecnológicos de la primera edición.

La Business Factory Energy forma parte de la nueva generación de aceleradoras promovidas por la Xunta para apoyar proyectos innovadores en ámbitos considerados estratégicos.

Además de favorecer la creación de nuevas empresas de base tecnológica, la iniciativa pretende mejorar la competitividad del tejido industrial gallego y acelerar la llegada al mercado de soluciones desarrolladas desde Galicia.

El programa reforzará la colaboración entre la Administración, las empresas, los centros de conocimiento y las entidades sectoriales. La intención es crear un espacio en el que la innovación pueda probarse, validarse y convertirse en una actividad empresarial viable.

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Con la puesta en marcha de esta aceleradora, Galicia busca aprovechar el proceso de transformación energética para generar nuevas oportunidades industriales y consolidar un ecosistema empresarial con mayor capacidad tecnológica.